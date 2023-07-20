特斯拉計劃全面擴大德國柏林超級工廠與提升電池產能

路透周三（19 日）報導，特斯拉計劃對其位於德國柏林超級工廠進行全面改造，其中包括擴大電池生產，這表明儘管特斯拉最近將重點轉向擴大在美國的生產規模，但其產能擴張計畫仍在進行中。

特斯拉就擴建計畫舉辦問答會，試圖解決當地的擔憂。根據當地環境部和水務局公布的申請文件，特斯拉打算對電動車和電池廠進行一連串的修改。

文件顯示，特斯拉將在全球不同地點生產用於電動車和儲能系統的鋰離子電池，並將擴大生產範圍，包括電池測試、混合材料的新領域，以及生產正極和負極的所有其他製程和零件。

特斯拉曾在今年 2 月表示，正在其德國工廠組裝電池模組並準備生產電極，但尚未進行，因為根據《降低通膨法案》(Inflation Reduction Act) 提供的補貼，特斯拉將電池生產集中在美國。

截稿前，特斯拉並未立即回應德國電池生產是否取得進展的置評請求。特斯拉 (TSLA-US) 周三盤中股價上漲 1.52%，每股暫報 297.79 美元。

報導指出，特斯拉最終希望將電池產能提高一倍，達到 100 千兆瓦時（100 gigawatt hours）、年產汽車 100 萬輛，使該工廠的產能超過福斯汽車 (Volkswagen) 在沃爾夫斯堡（Wolfsburg）總部的工廠。

目前特斯拉在德國的超級工廠每周生產約 5,000 輛電動車，並沒有提供提高產量的時間表。

德國當局文件顯示，超級工廠申請中概述的修改只是三個階段中的第一個，將在 2024 年上半年投產。另外，這些修改包括對現有設施的擴建或改造，如水循環系統、沖壓廠、油漆車廠以及建設新設施，如材料儲存設施。

由於當地居民提出了大量反對意見，主要是對環境的影響和水資源的使用，特斯拉的計畫面臨重重障礙。當地居民必須在 9 月中旬之前提交對最新提案的反對意見。

