Fed傳聲筒：7月升息大局已定 未來何種情況下再升息成爭論焦點

有「聯準會（Fed）傳聲筒」之稱的《華爾街日報》（WSJ）記者 Nick Timiraos 周五（14 日）撰文表示，Fed 月底升息 1 碼（25 個基點）大勢已定，貨幣政策會議上可能爭論的點是在何種情況下，9 月或秋季需要再次升息。

Timiraos 指出，許多 Fed 官員在最近的講話和採訪中表示，他們支持繼續升息 1 碼，將聯邦基金利率提升至 22 年來的最高水準。儘管本周公布的數據顯示通膨降溫，但官員們 7 月仍有動力升息，部分原因是自 5 月份以來招聘和經濟活動強於預期。此外，一些官員希望看到通膨繼續放緩。

報導中還提到，升息會降低資產價格並提高借貸成本，從而通過金融市場減緩經濟發展。決策者擔心，投資人普遍預期 7 月份升息，如果屆時不升息，將引發美股上漲，從而令金融狀況變寬鬆，最終加大降低通膨的難度。

美國本周公布 6 月消費者物價指數（CPI）和生產者物價指數（PPI）兩大重磅報告，均顯示通膨明顯降溫。

6 月 CPI 年增 3% 低於預期，創 2021 年 3 月來新低、核心 CPI 年增 4.8% 也低於預期，為 2021 年 10 月以來新低。另外，美國 6 月 PPI 年增僅 0.1%，創 2020 年 8 月來新低，核心 PPI 年增 2.4% 低於預期，寫下 2021 年 2 月來最低增速。

上述放緩的通膨數據在 Timiraos 看來，增加了 Fed 本月底升息成為本輪貨幣緊縮周期中最後一次升息的可能性。

另一方面，Fed 內部的鷹鴿對決正在上演。從 6 月會議來看，有兩位 Fed 官員認為今年不需要再升息。亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）本周表示，Fed 應該等待，讓政策發揮作用。Timiraos 則預估，鷹派官員們可能會在月底的會議上表態，Fed 應該準備好在 9 月份再次升息。

報導還寫到，認為 Fed 升息影響尚未完全顯現的官員更有可能傾向於等到 11 月或 12 月再決定是否適合進行 7 月會議後的進一步升息。

如果屆時經濟活動進一步放緩，決策者可能會決定不再升息，並進入緊縮行動的新階段——在通膨放緩的情況下保持利率穩定。這將導致經通膨調整後的實質利率上升。

