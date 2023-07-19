〈財報〉高利率推升利息收入 M&T銀行上季獲利超過預期

M&T Bank Corporation (MTB-US) 周三 (19 日) 公布的第 2 季獲利超過華爾街預期，因 Fed 為抑制通膨而快速升息，提振了該行的利息收入。

大多數針對消費者的貸款機構都採用更高的利率，對貸款和信用卡債務收取更高的利息。M&T 的樂觀業績與規模更大的競爭對手摩根大通 (JPM-US)、富國銀行 (WFC-US) 和美國銀行 (BAC-US) 相呼應。

根據 Refinitiv IBES 數據，M&T 當季淨利息收入飆升 27% 至 18.1 億美元，有助該行財報調整後獲利為每股 4.11 美元，高於分析師平均預期的每股 4.04 美元。

即使如此，銀行在向存款持有人傳遞高利率方面進展緩慢，推動了人們轉向貨幣市場基金等高收益資產。3 月的美國銀行業危機也引發了價值數十億美元的存款外流，此後已趨於穩定。

M&T 當季存款總額從第 1 季末的 1591 億美元增至 1621 億美元，但同比下降約 4.9%。

本季歸屬普通股股東的淨利為 8.41 億美元，合每股 5.05 美元；而去年同期為 1.92 億美元，合每股 1.08 美元。

公布財報業績後，該行股價在周三盤前交易持平。今年至今，該股下跌 7.1%。