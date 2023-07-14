Fed「鷹王」布拉德辭職 將前往商學院擔任院長

美國聯準會（Fed）「鷹王」、聖路易聯準銀行總裁布拉德（Jim Bullard）周四（13 日）宣布將於 8 月 14 日辭職，之後前往普渡大學（Purdue University）的丹尼斯商學院（Mitchell E. Daniels, Jr. School of Business）任職，擔任該學院院長。

據了解，布拉德周四已卸任聖路易聯準銀行總裁一職，不過未來一個月仍會以顧問身分留在 Fed。聖路易聯準銀行聲明指出，目前布拉德已經迴避自己在聯邦公開市場委員會（FOMC）貨幣政策角色和其他相關職務，並停止所有公開談話。

布拉德聲明表示：「在過去 33 年內，能夠成為聖路易聯準銀行的一員，包括在過去 15 年內擔任總裁感到非常榮幸。也很感激機能與 Fed 中如此敬業、鼓舞人心的同事們一起共事。」

聖路易聯準銀行表示，董事會將開始強而有力、透明、公平和包容的遴選工作，而總裁一職目前由該行的二把手 Kathleen O "Neill Paese 擔任臨時總裁並立即生效。

雖然布拉德今年在 FOMC 並沒有投票權，不過他一直被視為是 Fed 政策的風向球，其觀點都暗示著貨幣政策的變化。過去他領導聖路易聯準銀行渡過金融危機、經濟大衰退、超級 QE（量化寬鬆）、新冠疫情，如果布拉德沒有離職，他將是 2025 年 FOMC 的投票委員之一。

LH Meyer/Monetary Policy Analytics 經濟學家 Derek Tang 評價道：「布拉德是 FOMC 的智庫力量，先前曾一度鴿派但近期轉鷹，他曾強烈呼籲盡早處裡通膨問題。」

Tang 還說，然而這次他的離開，將削弱鷹派的話語權，給芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）等聲音類似但鴿派的人士帶來更多壓力。