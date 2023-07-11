Fed升息周期近尾聲 美元跌至2個月新低

根據路透周二（11 日）報導，在美國聯準會（Fed）官員暗示升息周期已接近尾聲後，美元跌至兩個月低點，與此同時，英國數據顯示基本收入成長創下新高後， 英鎊觸及 15 個月高點。

多位 Fed 官員昨日發表談話表示，雖然仍須進一步升息壓地通膨，但當前貨幣緊縮政策周期即將結束。上述言論讓美元指數跌至 101.66 的兩個月低點，因為交易商降低美國可能進一步升息的預期。

加拿大豐業銀行（Scotiabank）首席外匯策略師 Shaun Osborne 表示，隨著周期逆風性加劇，市場開始預估 Fed 將鬆綁貨幣政策，美元可能面臨更沉重的壓力。

市場目前將注意力聚焦在美國明日公布的消費者物價指數（CPI）上，該數據將更清楚顯示 Fed 在對抗通膨方面取得的進展。

德國商業銀行（Commerzbank）外匯分析師 You-Na Park-Heger 表示，通膨數據可能會給市場進一步拋售美元的理由，因為報告可能顯示整體與核心通膨放緩。

歐洲貨幣走強 英鎊觸及 15 個月新高

與此同時，英鎊兌美元觸及近 15 個月高點 1.2933 美元，此前英國薪資成長創新高，讓英國央行（BOE）進一步升息控制通膨的壓力加大。

丹斯克銀行（Danske Bank）外匯分析師 Kirstine Kundby-Nielsen 表示，由於英國經濟走強以及市場對 BOE 收緊政策預期大幅調整，英鎊一直在漲。而且就業市場數據並未出險鬆動跡象，這是推動英鎊走強的主因。

其他貨幣方面，挪威克朗觸及近 3 個月新高、瑞典克朗也觸及 2 周新高，而瑞士法郎兌美元匯率創 2021 年 1 月以來新高。

報導指出，瑞士央行（Swiss National Bank）在 6 月的會議上重申準備干預外匯市場，以提振瑞朗的價值並減少進口成本上升的影響。

日元漲勢暫歇 市場憂 BOJ 出手干預

另外，日元也是漲幅最大的貨幣之一，升值約 0.6%，近一個月來首次超過 1 美元兌 141 日元。日元從上周觸及的 7 個月低點上漲逾 3%，當時日元跌破關鍵水準 145 日元兌 1 美援，這讓交易員對日本當局可能進行干預舉措保持高度警惕。

新加坡外匯市場策略師 Moh Siong Sim 表示，日元漲勢稍早開始停滯，接近 145 日元，這是因為市場擔心外匯干預。另外，市場再次意識到日本央行（BOJ）在 7 月會議前有政策風險，鑑於日本不斷上升的通膨背景，市場開始變得更加謹慎，擔心可能出現政策調整。