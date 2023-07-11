英國基本收入成長創新高 英鎊觸及15個月高位

英國薪資的一項關鍵指標達到了記錄以來的最高增長率，但也有一些跡象表明，勞動力市場的通膨熱度正在消退，這為英國央行帶來了一些緩解的前景。

英國國家統計局表示，截至 5 月份的 3 個月基本收入增長 7.3%，與截至 4 月份的三個月的數據 (由初估的 7.2% 上修) 以及 2021 年第二季度的數據相符。

這一數字高於預期，此前經濟學家預計為增長 7.1%。

包括獎金在內的年薪資增長加快至 6.9%，除了疫情期間因政府補貼造成的數據扭曲，這是有紀錄以來最快的增幅。

數據公布後，英鎊兌美元匯率上漲 0.3%，觸及 15 個月高位，兌歐元也小幅上漲。

但數據還表明，隨著截至 4 月的三個月內失業率意外從 3.8% 升至 4.0%，勞動力市場的緊張程度正在緩解，職位空缺率連續跌幅，則擴大至 2021 年中以來最低。

對利率投機敏感的兩年期英國政府債券殖利率，在早盤交易中下跌了約三個基點。

凱投宏觀 (Capital Economics) 經濟學家 Ashley Webb 表示，5 月份勞動力市場的緊張程度有所緩解，薪資增長動能有一些放緩跡象。但由於薪資增長仍遠高於 2% 通膨目標，這不會顯著緩解英國央行的通膨擔憂。

英國央行正在密切監控薪資增長，同時評估英國經濟在連續 13 次升息後，仍存在多大的通膨壓力。

英國當前通膨程度高於其他已開發國家，央行總裁貝利 (Andrew Bailey) 周一表示，應對 8.7% 的通膨率，他必須「完成工作」。