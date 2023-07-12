北約峰會同意簡化烏克蘭入盟程序 兩步變一步 未發出正式入盟邀請

北約（NATO）峰會週二（11 日）在立陶宛揭幕，成員國同意簡化烏克蘭入盟程序，並成立「北約－烏克蘭理事會」（NATO-Ukraine Council），但北約並未向烏克蘭發出正式入盟邀請。

北約 2008 年峰會接受烏克蘭入盟的前提，是烏克蘭必須完成「成員國行動計畫」（Membership Action Plan），這是一項涵蓋政治、經濟及軍事指標的計畫。這次北約取消這項標準程序，改由北約外交部長定期評估烏克蘭的「年度國家計畫」（Annual National Programme）。

北約秘書長史托騰柏格表示，這將使烏克蘭的入盟程序「從兩步變一步」。成員國承諾，當成員國同意且條件得到滿足時，將邀請烏克蘭入盟，並加快入盟程序。但北約並未具體說明烏克蘭需滿足什麼條件。

由於成員國對烏克蘭加入北約的問題意見喬不攏，北約在週二發布的公報，並未向烏克蘭發出入盟邀請。

烏克蘭總統澤倫斯基週二在北約尚未發布公報前，痛批北約不準備邀請烏克蘭入盟或提出入盟具體時間表，此舉實屬荒謬。史托騰柏格對此在回應時重申入盟一向是根據條件，過去也沒附帶時間表。

十五年前，北約承諾「烏克蘭有朝一日會入盟」，但事實證明，此舉不足以阻止俄羅斯侵略烏克蘭。成員國最近幾個月一直在努力解決如何超越 2008 年峰會聲明的問題。

據《彭博》報導，一位官員表示，一些國家擔心，如果北約對烏克蘭的承諾太具體，未來北約與克里姆林宮談判的迴旋空間恐怕會受限。也有成員國擔憂，如果北約的聲明不夠堅決，有可能重蹈 2008 年峰會覆轍。

此外，北約也同意成立「北約－烏克蘭理事會」，以共同決策，並作為危機時期諮商機制。史托騰柏格強調，北約與烏克蘭將以平等地位召開「北約－烏克蘭理事會」。

史托騰柏格說，「這是一套對烏克蘭強而有力的方案」，他並說，「2008 年烏克蘭距離北約很遙遠，如今非常接近」。不過，他也坦言，所有成員國都同意，若烏克蘭仍處於戰爭狀態，入盟時機就還沒到。