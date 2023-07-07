美國6月非農就業報告憂喜參半 Fed本月升息已成定局

美國勞工部周五（7 日）公布 6 月非農就業新增人數報 20.9 萬，遠低於市場預期的 22.5 萬人和修正後前值 30.6 萬人，創下 2020 年 12 月以來新低，不過當月失業率降至 3.6% ，符合預期但低於前值 3.7% ，與此同時平均時薪增速有所增加。

儘管美國 6 月非農新增就業人數遠低預期，就業市場出現鬆動跡象，但當月失業率仍處於歷史低位且薪資成長堅挺，整體來看勞動力市場仍然強勁，因此，本次非農報告可能不會讓聯準會（Fed）考慮 7 月暫停升息。

美國 6 月非農新增就業人數降至 20.9 萬人，遠低預期，寫 2020 年 12 月來最低紀錄。(圖：ZeroHedge)

6 月非農就業報告：

非農新增就業報 20.9 萬人，預期 22.5 萬人，修正後前值 30.6 萬人

失業率報 3.6%，預期 3.6%，前值 3.7%

平均每周工時報 34.4 小時，預期 34.3 小時，前值 34.3 小時

平均每小時薪資年增率報 4.4%，預期 4.2%，修正後前值 4.4%

平均每小時薪資月增率報 0.4%，預期 0.3%，修正後前值 0.4%

勞動參與率報 62.6%，預期 62.5%，前值 62.6%

美國 6 月失業率報 3.6%，符合預期。(圖：ZeroHedge)

有鑑於失業率下滑，薪資成長依然強勁。6 月平均每小時薪資年增 4.4%，預期 4.2%，前值為 4.3%；按月來看成長 0.4%，預期 0.3%，前值從 0.3% 上修至 0.4%。與此同時，6 月勞動力參與率為 62.6%，預期和前值均為 62.6%，表明有更多的人力進入就業市場。

美國 6 月薪資成長依然強勁。(圖：ZeroHedge)

觀察數據細項，6 月非農就業人數增加的主力意外來自政府，私營部門新增就業遠不及預期。

政府部門 6 月新增就業 6 萬人（野村預計僅新增 1 萬人），2023 年迄今為止，政府平均每月增加 6.3 萬個就業崗位，是 2022 年平均每月增加 2.3 萬個就業崗位的兩倍多。6 月私營部門新增就業 14.9 萬人，遠低於預期的 20 萬人，5 月數據則從 28.3 萬下修至 25.9 萬。

政府新增就業 6 萬人遠超預期，私營部門新增就業遠遜預期。(圖：ZeroHedge)

另外，4、5 月非農就業數據均遭下修，4 月份非農新增就業人數從 29.4 萬人下修至 21.7 萬人；5 月份非農新增就業人數從 33.9 萬人下修至 30.6 萬人。修正後，4 月和 5 月新增就業人數合計較修正前低 11 萬人。

此次報告是 Fed 在 7 月 25 至 26 日召開貨幣政策會議前的最後一份非農就業報告。

Fed 日前公布的 6 月會議記錄顯示，前次會議中幾乎所有官員都支持進一步升息，力拚把通膨水準拉回 2% 目標。Fed 最新利率點陣圖預測顯示，今年可能還會再升息兩次。Fed 主席鮑爾曾暗示，不排除在接下來的會議上連續升息的可能。

專家看法

Stifel Financial Corp. 的首席經濟學家 Lindsey Piegza 認為，還需要看到一些緊張的勞動力市場狀況得到緩解，這樣 Fed 才會對薪資開始下降更有信心。

彭博經濟學家 Stuart Paul 和 Eliza Winger 表示，6 月份招聘的減速和過去幾個月就業人數的向下修正不足以讓 Fed 放心。儘管勞動力供給和需求正在平衡，但單月薪資和工作時間的成長加速通膨升溫，鑑於 Fed 聚焦的是核心服務業通膨，因此需要抑制。

市場反應

交易員周五認為 Fed 可能在本月會議上升息，而考量到 6 月非農就業報告透露就業市場出現鬆動，9 月升息的可能性降低，僅有 20%，而 11 月升息的機率為 40%。

根據芝商所 FedWatch Tool，市場預估 Fed 在 7 月維持利率不變的機率為 7.6%，升息 1 碼（25 個基點）的機率為 92.4%。