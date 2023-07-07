美國6月非農就業報告憂喜參半 Fed本月升息已成定局

美國勞工部周五（7 日）公布 6 月非農就業新增人數報 20.9 萬，遠低於市場預期的 22.5 萬人和修正後前值 30.6 萬人，創下 2020 年 12 月以來新低，不過當月失業率降至 3.6% ，符合預期但低於前值 3.7% ，與此同時平均時薪增速有所增加。
儘管美國 6 月非農新增就業人數遠低預期，就業市場出現鬆動跡象，但當月失業率仍處於歷史低位且薪資成長堅挺，整體來看勞動力市場仍然強勁，因此，本次非農報告可能不會讓聯準會（Fed）考慮 7 月暫停升息。
6 月非農就業報告：
- 非農新增就業報 20.9 萬人，預期 22.5 萬人，修正後前值 30.6 萬人
- 失業率報 3.6%，預期 3.6%，前值 3.7%
- 平均每周工時報 34.4 小時，預期 34.3 小時，前值 34.3 小時
- 平均每小時薪資年增率報 4.4%，預期 4.2%，修正後前值 4.4%
- 平均每小時薪資月增率報 0.4%，預期 0.3%，修正後前值 0.4%
- 勞動參與率報 62.6%，預期 62.5%，前值 62.6%
有鑑於失業率下滑，薪資成長依然強勁。6 月平均每小時薪資年增 4.4%，預期 4.2%，前值為 4.3%；按月來看成長 0.4%，預期 0.3%，前值從 0.3% 上修至 0.4%。與此同時，6 月勞動力參與率為 62.6%，預期和前值均為 62.6%，表明有更多的人力進入就業市場。
觀察數據細項，6 月非農就業人數增加的主力意外來自政府，私營部門新增就業遠不及預期。
政府部門 6 月新增就業 6 萬人（野村預計僅新增 1 萬人），2023 年迄今為止，政府平均每月增加 6.3 萬個就業崗位，是 2022 年平均每月增加 2.3 萬個就業崗位的兩倍多。6 月私營部門新增就業 14.9 萬人，遠低於預期的 20 萬人，5 月數據則從 28.3 萬下修至 25.9 萬。
另外，4、5 月非農就業數據均遭下修，4 月份非農新增就業人數從 29.4 萬人下修至 21.7 萬人；5 月份非農新增就業人數從 33.9 萬人下修至 30.6 萬人。修正後，4 月和 5 月新增就業人數合計較修正前低 11 萬人。
此次報告是 Fed 在 7 月 25 至 26 日召開貨幣政策會議前的最後一份非農就業報告。
Fed 日前公布的 6 月會議記錄顯示，前次會議中幾乎所有官員都支持進一步升息，力拚把通膨水準拉回 2% 目標。Fed 最新利率點陣圖預測顯示，今年可能還會再升息兩次。Fed 主席鮑爾曾暗示，不排除在接下來的會議上連續升息的可能。
專家看法
Stifel Financial Corp. 的首席經濟學家 Lindsey Piegza 認為，還需要看到一些緊張的勞動力市場狀況得到緩解，這樣 Fed 才會對薪資開始下降更有信心。
彭博經濟學家 Stuart Paul 和 Eliza Winger 表示，6 月份招聘的減速和過去幾個月就業人數的向下修正不足以讓 Fed 放心。儘管勞動力供給和需求正在平衡，但單月薪資和工作時間的成長加速通膨升溫，鑑於 Fed 聚焦的是核心服務業通膨，因此需要抑制。
市場反應
交易員周五認為 Fed 可能在本月會議上升息，而考量到 6 月非農就業報告透露就業市場出現鬆動，9 月升息的可能性降低，僅有 20%，而 11 月升息的機率為 40%。
根據芝商所 FedWatch Tool，市場預估 Fed 在 7 月維持利率不變的機率為 7.6%，升息 1 碼（25 個基點）的機率為 92.4%。