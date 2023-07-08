通膨退燒之際 美國股票基金連兩周吸引資金流入

路透周五（7 日）報導，在截至 7 月 5 日的一周內，美國股票基金連續第二周出現淨買入，因通膨降溫的跡象緩解投資人對美國聯準會（Fed）進一步升息的擔憂。

Refinitiv Lipper 的資料顯示，本周投資者淨買入價值 44.4 億美元的美國股票基金，高於前一周的約 20.4 億美元。

從基金類型來看，美國大盤股基金的資金流入為 69.8 億美元，前一周淨買入 60.6 億美元。相比之下，多股基金和中型股基金分別流出 19 億美元和 6.94 億美元。

按產業劃分，工業、消費必需品和科技分別吸金 6.97 億美元、1.87 億美元和 1.69 億美元，而金融行業則流出 3 億美元。

不過，在周四公布強於預期的 ADP 就業報告，以及達拉斯聯準銀行總裁蘿根發表鷹派言論後，對可能升息的擔憂再度浮現。

在固定收益方面，美國債券基金寫下 51.7 億美元的大量資金流入，為 13 周以來的最大金額。另外投資人對美國應稅債券基金表現出濃厚興趣，向這些基金投入了 53.9 億美元，不過市政債券基金的資金流出 6,000 萬美元。

從具體債券基金類別來看，美國一般國內應稅固定收益基金和中短期投資級基金分別淨買入 19.3 億美元和 28.2 億美元。在連續三周資金流出後，美國貨幣市場基金吸引了 303.8 億美元的淨買盤。