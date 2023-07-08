〈美股盤後〉四大指數周線盡墨 道指創3月來最糟單周表現

投資人消化遜於預期的非農報告，同時等待更多的經濟數據和企業財報，在歷經震盪拉鋸後，美股周五 (7 日) 普遍收低，費半幾乎持平，四大指數周線盡墨，其中，道瓊指數收跌約 187 點或 0.55%，周線挫 2%，單周表現是 3 月以來最糟。

標普 500 指數自盤中高點回落後，終場跌近 0.3%，那斯達克綜合指數小跌 0.13%，兩者周線分別收黑約 1.2% 和 0.9%。費城半導體指數走勢幾乎不變，本周收低 2.6%。

隨著油價上揚，標普 500 的 11 大類股以能源股表現最突出，漲幅超過 2%。小型股也有出色表現，羅素 2000 指數上漲 1.3%，但本周收黑。

美國勞工部公布 6 月非農新增就業 20.9 萬人，明顯較 5 月放緩且低於預期，不過，包含工資數據在內，本次報告中的部份內容，仍加劇市場對聯準會 (Fed) 在本月稍晚恢復升息的擔憂情緒，6 月平均每小時工資月增 0.4%、年增 4.4%，失業率則自 5 月的 3.7% 略微下滑至 3.6%。

非農數據出爐後，交易員繼續押注 Fed 在本月繼續升息，芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示 7 月升息 1 碼的機率達 92%，與前一天大致相同。Fed 決策官員在 6 月會議暗示，今年可能還會升息 2 碼。

芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 周五受訪表示，整體而言，就業市場表現出色，且正在恢復平衡、可持續的水準。即使央行可能進一步升息，他也有信心央行能在不讓經濟陷入衰退的情況下抑制通膨。

交易員密切關注下周公布的美國消費者物價指數 (CPI)。彭博經濟學家預期，6 月整體 CPI 年增率將放緩至 3.1%，但他們認為這不會影響 Fed 在 7 月 26 日的升息決策。

政經消息面，美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 周五會晤中國總理李強時表示，美國尋求能在公平基礎上，與中國進行良性競爭，使兩國長期受益，而非採行「贏家通吃」的模式。

周五 (7 日) 美股四大指數表現：

標普 500 指數 11 類股漲跌各半，能源股表現最佳，消費必需品表現最糟。(圖: Finviz)

焦點個股

科技五大天王僅亞馬遜收紅。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.59%；Meta Platforms(META-US) 跌 0.50%；Alphabet(GOOGL-US) 跌 0.52%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 1.11%；微軟 (MSFT-US) 跌 1.19%。

道瓊成分股跌多漲少。Merck(MRK-US) 跌 2.46%；沃爾瑪 (WMT-US) 跌 2.3%；P&G(PG-US) 跌 2.1%；安進 (AMGN-US) 跌 1.94%；聯合健康 (UNH-US) 跌 1.66%；嬌生 (JNJ-US) 跌 1.45%；開拓重工 (CAT-US) 漲 1.91%；3M(MMM-US) 漲 1.02%。

費半成分股漲跌各半。Wolfspeed(WOLF-US) 漲 8.01%；Coherent(COHR-US) 漲 4.96%；Synaptics(SYNA-US) 漲 3.16%；輝達 (NVDA-US) 漲 0.95%；高通 (QCOM-US) 漲 0.62%；邁威爾 (MRVL-US) 漲 0.56%；科磊 (KLAC-US) 跌 1.24%；美光 (MU-US) 跌 0.76%；英特爾 (INTC-US) 跌 0.38%；超微 (AMD-US) 跌 0.27%。

台股 ADR 僅中華電信收黑。台積電 ADR(TSM-US) 漲 0.82%；日月光 ADR(ASX-US) 漲 1.20%；聯電 ADR(UMC-US) 漲 0.91%；中華電信 ADR(CHT-US) 跌 0.36%。

企業新聞

Rivian(RIVN-US) 連續八個交易日走高，周五收盤大漲 14.3%。券商 Wedbush 看好 Rivian 在長期商業模式上的轉變，除了維持「加碼」評等外，也將目標價從 25 美元調升至 30 美元，與周五收盤價相比，還有 21% 的上漲空間。

Wedbush 分析師 Dan Ives 指出，對 Rivian 電動車系列的需求依然強勁，且從第二季交車數據來看，Rivian 在生產方面似乎也有進展。

阿里巴巴 (BABA-US) 收漲 8%。路透報導稱，中國當局即將宣布對螞蟻集團處以近 10 億美元的罰款，結束多年來對這家金融科技巨擘的監管整頓。自 2020 年遭當局取消上市計畫以來，螞蟻集團持續推動組織重組，以符合監管規章。

Levi Strauss(LEVI-US) 重挫逾 7.7%。這家牛仔褲供應商周四 (6 日) 盤後下修全年獲利預期，預估調整後每股淨利為 1.10 美元至 1.20 美元，低於先前給出的 1.30 美元至 1.40 美元。

經濟數據

美國 6 月非農就業人口新增 20.9 萬人，預期 20 萬，前值 33.9 萬

美國 6 月失業率報 3.6%，預期 3.7%，前值 3.7%

美國 6 月平均每小時工資年增率報 4.4%，前值 4.3%

華爾街分析

Truist 的 Keith Lerner 表示：「今天的情況好壞參半，這是個好消息，經濟沒有崩潰，仍在緩慢發展，但工資壓力依然存在，這有可能使 Fed 在月底升息。」

Lerner 稱，繼 6 月和第 2 季之後，股市的修正時機已經成熟，財報季的到來可能導致股市陷入波動。

Principal Asset Management 首席全球策略師 Seema Shah 認為，周五的非農數據還不足以阻止央行收緊政策，就業成長已經放緩，但依舊過於強勁，不足以構成讓 Fed 繼續暫停升息的理由，更重要的是，平均時薪漲勢驚人，工資壓力還是太大。

LPL Financial 首席經濟學家 Jeffrey Roach 指出，6 月工資成長 0.4%，表明企業依舊迫切需要吸引和留住員工，而這次的非農幾乎為 Fed 在本月稍晚升息提供保證。

數字皆為截稿前更新，請依實際報價為主