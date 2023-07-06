美6月ISM非製造業指數超預期升至53.9 服務業通膨持續退燒

美國 ISM 周四（6 日）公布數據顯示，隨著商業活動和訂單加速成長，6 月非製造業指數升至 53.9，創下 4 個月以來最大增幅，高於市場預期的 51.0 與前值 50.3。其中物價指數降至逾 3 年新低，暗示備受矚目服務業通膨通膨將持續降溫。
美國 6 月 ISM 非製造業指數細項：
- 商業活動生產指數報 59.2，前值 51.5
- 新訂單指數報 55.5，前值 52.9
- 僱傭指數報 53.1，前值 49.2
- 供應商交貨指數報 47.6，前值 47.7
- 存貨指數報 55.9，前值 58.3
- 物價指數報 54.1，前值 56.2
- 未完成訂單指數報 43.9，前值 40.9
- 新出口訂單指數報 61.5，前值 59.0
- 進口指數報 54.6，前值 50.0
- 庫存景氣指數報 54.0，前值 61.0
觀察指數細項，商業活動生產指數升至 59.2，創 5 個月新高；反映未來經濟活動的新訂單指數從前值 52.9 升至 55.5。
值得注意的是，儘管需求有所回升，但服務業通膨繼續放緩，物價指數從前值 56.2 降至 54.1，創下 2020 年 3 月以來新低。
服務業為聯準會（Fed）對抗通膨的核心，服務業價格往往更頑強，對升息的反應較慢，因此該項數據的下滑對 Fed 努力把通膨拉回 2% 目標來說是個好兆頭。
就業市場方面，僱傭指數從 5 月前值的 49.2 躍升至 53.1，重返 50 榮枯線之上，意味著勞動力需求吃緊。美國同日公布的一連串數據反映就業市場火熱：有「小非農」之稱 ADP 就業人數遠超預期、咨詢公司 Challenger, Gray & Christmas 公布美企裁員人數放緩。
經濟學家預估，美國周五（7 日）即將公布的最新非農就業人數新增 22.5 萬，雖然這是自 2020 年底以來最小增幅但仍代表健康的就業市場成長速度。
其他指數方面，存貨指數從上周的 58.3 溫和放緩至 55.9、供應商交貨指數也僅溫和從前值 47.7 略降至 47.6。
ISM 非製造業指數調查委員會主席 Anthony Nieves 表示，大多數受訪者認為商業狀況保持穩定，不過對通膨和未來經濟前景保持謹慎態度。
與此同時，標普全球（S&P Global）機構同日公布的服務業採購經理人指數（PMI）終值升至 54.4，優於市場預期與初值的 54.1；綜合 PMI 大幅升至 59.2，遠超預期與前值的 53。