美6月ISM非製造業指數超預期升至53.9 服務業通膨持續退燒

美國 ISM 周四（6 日）公布數據顯示，隨著商業活動和訂單加速成長，6 月非製造業指數升至 53.9，創下 4 個月以來最大增幅，高於市場預期的 51.0 與前值 50.3。其中物價指數降至逾 3 年新低，暗示備受矚目服務業通膨通膨將持續降溫。

美國 6 月 ISM 非製造業指數增幅創 4 個月以來最大。(圖：ZeroHedge)

美國 6 月 ISM 非製造業指數細項：

商業活動生產指數報 59.2，前值 51.5

新訂單指數報 55.5，前值 52.9

僱傭指數報 53.1，前值 49.2

供應商交貨指數報 47.6，前值 47.7

存貨指數報 55.9，前值 58.3

物價指數報 54.1，前值 56.2

未完成訂單指數報 43.9，前值 40.9

新出口訂單指數報 61.5，前值 59.0

進口指數報 54.6，前值 50.0

庫存景氣指數報 54.0，前值 61.0

圖：ISM

觀察指數細項，商業活動生產指數升至 59.2，創 5 個月新高；反映未來經濟活動的新訂單指數從前值 52.9 升至 55.5。

值得注意的是，儘管需求有所回升，但服務業通膨繼續放緩，物價指數從前值 56.2 降至 54.1，創下 2020 年 3 月以來新低。

服務業為聯準會（Fed）對抗通膨的核心，服務業價格往往更頑強，對升息的反應較慢，因此該項數據的下滑對 Fed 努力把通膨拉回 2% 目標來說是個好兆頭。

就業市場方面，僱傭指數從 5 月前值的 49.2 躍升至 53.1，重返 50 榮枯線之上，意味著勞動力需求吃緊。美國同日公布的一連串數據反映就業市場火熱：有「小非農」之稱 ADP 就業人數遠超預期、咨詢公司 Challenger, Gray & Christmas 公布美企裁員人數放緩。

經濟學家預估，美國周五（7 日）即將公布的最新非農就業人數新增 22.5 萬，雖然這是自 2020 年底以來最小增幅但仍代表健康的就業市場成長速度。

其他指數方面，存貨指數從上周的 58.3 溫和放緩至 55.9、供應商交貨指數也僅溫和從前值 47.7 略降至 47.6。

ISM 非製造業指數調查委員會主席 Anthony Nieves 表示，大多數受訪者認為商業狀況保持穩定，不過對通膨和未來經濟前景保持謹慎態度。

與此同時，標普全球（S&P Global）機構同日公布的服務業採購經理人指數（PMI）終值升至 54.4，優於市場預期與初值的 54.1；綜合 PMI 大幅升至 59.2，遠超預期與前值的 53。