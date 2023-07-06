Fed會議紀錄：決策者預估未來還會升息 但速度放緩

美國聯準會（Fed）周三（5 日）公布的 6 月會議記錄顯示，在上月的會議上幾乎所有 Fed 官員都表示可能會進一步收緊貨幣政策，但速度可能會比 2022 年初以來的快速升息步調慢。

另外，出於對經濟成長的擔憂，決策者在 6 月的會議上決定不升息，儘管多數人認為未來還會進一步升息。出於考慮到貨幣政策的延後影響和其他擔憂，決策者認為在連續十次升息後，能在 6 月喘口氣跳過升息。

官員們也認為，在 6 月的會議上保持基準利率目標區間不便，將能有更多時間來評估經濟實現「充分就業」和「物價穩定」目標方面的進展。

聯邦公開市場委員會（FOMC）委員對多種因素表示猶豫。他們表示，短暫的喘息將讓 FOMC 有足夠的時間評估升息的影響。Fed 目前共升息 5 個百分點，這是自 1980 年代初以來力道最大的一次升息。

會議紀要提到，經濟正面臨來自信貸緊縮的不利因素，包括家庭和企業的利率上升，這可能會對經濟活動、招聘和通膨造成影響，儘管影響程度仍不確定。

而 Fed 一致決定不升息是因為連續的貨幣政策收緊舉措，以及這些舉措對經濟活動和通膨影響的延後效應。

FOMC 內部意見分歧 除兩人外其餘皆支持升息

值得注意的是，6 月的會議紀錄還反映 Fed 官員間的歧見。根據 6 月 13 日至 14 日會議紀錄公布的預測數據，18 名與會者中，除兩人預估今年至少升息一次是合適的之外，其餘 12 人預估升息兩次或更多次。

會議記錄顯示，贊成升息 1 碼（25 個基點）的與會者指出，就業市場仍非常吃緊，經濟活動的態勢也強於先前預期，而且幾乎沒有明確跡象表明通膨正朝著 FOMC 的 2% 目標回歸。

不過，即便是支持升息的官員，也普遍認為升息的步調會放緩。會議記錄指出：「許多官員表示，在去年迅速收緊貨幣政策後，如今已放慢步調，進一步放慢升息步調是合適的，以便有更多時間觀察累積的緊縮效果並評估對下一步政策的影響。」

外媒報導指出，自 6 月的會議之後，決策者大多堅持不在對抗通膨上快速讓步的看法。Fed 主席鮑爾上月赴國會作證時表示，要把通膨拉回到 Fed 的 2% 目標還有「漫漫長路」要走。

另外鮑爾當時還強調 FOMC 的 18 名成員之間都達成一致看法，皆預估利率至少到年底前保持不變，除兩人外，其他人都認為利率會上調。

外媒指出，儘管美國通膨率目前仍遠高於目標，但經濟數據已透露出 Fed 的升息舉措的確發揮降溫效果。日前 Fed 偏好的通膨指標 5 月僅上升 0.3%，不過按年來看通膨率仍達 4.6%。

此外，就業市場也顯示出鬆動跡象，不過職位空缺與在職員工的比例仍接近 2 比 1。Fed 官員強調縮小這種差距的重要性，透過抑制通膨堆高的需求進而達到降溫目的。

市場反應

Fed 的 6 月會議記錄公布後，美股主要指數周三盤中仍然走低。截稿前，道瓊工業指數跌逾 120 點或近 0.4%，那斯達克綜合指數跌近 0.04%，標普 500 指數跌近 0.1%，費城半導體指數跌近 1.7%。美元指數升至 102.94，美國 10 年期公債殖利率也攀至 3.943%，逼近 4% 大關。

芝商所 Fed WatchTool 數據顯示，Fed 在 7 月升息 1 碼的機率為 88.7%，維持利率不變的機率為 11.3%。