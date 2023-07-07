交車數超標+客戶多元化 Rivian近7個交易日漲逾60%

美股周五 (7 日) 早盤，電動車生產商 Rivian Automotive (RIVN-US) 震盪走高，上漲超過 11%。值得注意的是，Rivian 最近漲勢兇猛，近 7 個交易日累計漲幅已超過 60%。

在美國新能源汽車市場，Rivian 雖然車賣得不多，但因一直被視爲「特拉斯勁敵」而備受追捧。

該公司近來利多不斷。首先，第 2 季汽車交車量爲 12640 輛，較上季環比增加 59%，超出預期的 11000 輛。其次，亞馬遜 (AMZN-US) 宣布，Rivian 製造的第一輛新型電動送貨車將抵達歐洲，並首次在德國推出。

另外，Rivian CEO 史卡林吉 (RJ Scaringe) 表示，今年第 2 季是該公司一個良好的開端，代表供應鏈已經進入健康軌道。目前 Rivian 的電動貨車僅供貨給最大單一股東亞馬遜。目前正和亞馬遜進行談判，洽談進入最後階段，希望能夠也能向亞馬遜之外的客戶銷售純電貨車。

就連 Rivian 的最大空頭投行 DA Davidson 分析師許里斯基 (Michael Shlisky) 也宣布放棄賣空，並將其目標價從 11 美元上修至 18 美元，坦言無法忽視市場樂觀節奏。

華爾街知名投資機構 Wedbush 調升 Rivian 目標價，維持「加碼」評級，將目標價從 25 美元調升至 30 美元。更高的目標價反映出該機構對於 Rivian 在 2023 年下半年和 2024 年達到或超過其交車目標的進一步信心，未來 1 年左右可能會出現重要的拐點。

該行分析師艾夫斯 (Dan Ives) 表示，在經歷一系列「進一步、退兩步」的藉口和供應鏈難題之後，Rivian 終於朝着執行長期商業模式做出重大轉變。

展望未來 12 到 18 個月，會有更多利多出現。其中，增產和成本優化的努力都可望轉化爲更樂觀的獲利，而亞馬遜在歐洲的合作伙伴關係被視爲推動「國際化因素」。