非農就業數據今晚揭曉、英特爾計畫2024年發布Granite Rapids-D晶片!

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 20 分)

■ 道瓊指數：下跌 -50，跌幅 -0.15% 至 34081。

■ 那斯達克 100 指數：下跌 -41.00，跌幅 -0.27% 至 15197.00。

■ 標普 500 指數：下跌 -7.5，跌幅 -0.17% 至 4439.50。

【今日總經數據】美國 6 月失業率、美國 6 月非農就業數據。

昨日美國公布 6 月 ADP 新增就業人數，自 26.7 萬人升至 49.7 萬人，遠高於市場預期的 22.5 萬人；其中休閒餐旅業新增 23.2 萬人，佔據總新增崗位的一半，貿易運輸、教育醫療和建築產業則維持強勁增長，製造業和金融業的就業人數則持續下滑。薪資中位數年增率自 6.6% 降至 6.4%，創 2021 年 12 月以來最低增速。

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二、美股盤前關注重點

1. 英特爾計畫 2024 年發布 Granite Rapids-D 晶片：據國外媒體報導，英特爾將於明年發布備受期待的 Granite Rapids-D 晶片，該晶片將採用最先進的 Process 3 工藝，Granite Rapids-D 將是 Xeon D-1700 和 D-2700 (Ice Lake-D) 的升級版，將比前一代擁有更高的核心密度，有望可增強處理能力並提高效率。另外有消息傳言英特爾下一代 Arrow Lake CPU 將放棄 Intel 20A 製成，而轉向台積電的 3 奈米。

2. Twitter 威脅將起訴 Meta 的 Threads：Twitter (TSLA.US) 的法律代表 Alex Spiro 於週三寫給 Meta 的執行長祖克伯的信中指責，Meta 雇用 Twitter 員工創建山寨版的應用程序 Threads，並竊取商業機密及知識產權，此封信為正式通知，要求 Meta 需保留所有相關文件，以應對可能的法律訴訟。Meta 的發言人 Andy Stone 表示，Threads 的工程團隊中並沒有人是 Twitter 的前員工，因此根本不是這一回事。

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3. FDA 批准減緩阿茲海默症藥物 Leqembi：美國食品和藥物管理局 (FDA) 於昨日完全批准了阿茲海默症藥物 Leqembi，此藥物由日本製藥商 Eisai 和美國治藥商 Biogen(BIIB.US)所研發，目標是針對大腦中的 Beta 澱粉樣蛋白的蛋白質，長久以來，科學家認為此蛋白質為導致罹患阿茲海默病的原因之一。美國每年約有 670 萬 65 以歲以上的成年人患有阿茲海默症，而 Leqembi 藥物旨在減緩阿茲海默症的進展，此要目前爭對 1795 名患有輕度認知障礙或早期疾病進行 3 期臨床實驗，在經過 18 個月內減緩了 27%。(推薦閱讀：每日更新美股盤前快訊)

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