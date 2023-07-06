美國6月Challenger企業裁員人數月減近5成 寫2022年10月來新低

據咨詢公司 Challenger, Gray & Christmas 周四（6 日）公布數據顯示，美國 6 月裁員人數為 40,709 人，比 5 月公布的數據減少 49%，因為科技業裁員人數減少。

儘管 6 月企業的裁員裁員人數有所下降，但速度仍遠高於去年同期，當時裁員人數為 32,517 人。而今年截至目前為止，美國企業累積裁員人數為 458,209 人，比截至 2022 年 6 月同期的 133,211 人增加 244%，主因是企業準備迎接經濟衰退的前景。

由於美國聯準會（Fed）自去年初開始來進行 10 次的升息，目的是為通膨降溫，但同時也讓經濟成長放緩，引發可能出現經濟衰退的擔憂。

報告指出，今年上半年科技公司裁員人數最多，總數為 141,516 人，比 2022 年同期的 5,769 人增加了 233%。然而以 6 月來看，科技業裁員幅度放緩了近 80%，從 5 月的 22,887 人降至 4,685 人。

Challenger, Gray & Christmas 資深副總裁 Andrew Challenger 在聲明中表示，其實夏季裁員人數減少並不罕見，從歷史上來看，6 月企業裁員速度最慢的時期。

值得注意的是，Challenger 提到，裁員人數減緩也可能是通膨和利率導致的嚴重失業情況不會發生，特別是在 Fed 維持利率不變的情況下。

外媒報導指出，在 Fed 多次升息後上月維持利率不變，可能會讓企業凍結裁員並減輕員工的擔憂。

Equiti Capital 資深宏觀經濟學家 Stuart Cole 認為，科技業可能已經裁掉大部分「有風險」員工，預料 Fed 進一步收緊貨幣政策將對美國經濟其他領域產生更嚴重的影響。