博通將在西班牙投資歐盟資助的晶片計畫 價值約10億美元

路透周五（7 日）報導，博通 (AVGO-US) 半導體解決方案業務部門總裁 Charlie Kawwas 表示，公司將投資歐盟支持的一項計畫，以提高西班牙的半導體産能。

Kawwas 在推特上表示：「很高興宣布，我們決定根據西班牙的半導體支持計劃和歐盟晶片法案的原則，投資西班牙的半導體生態系統。」文中還感謝西班牙首相桑切斯對建立一個有彈性的全球半導體價值鏈的支持和果斷。

西班牙經濟部表示，博通將參與該計畫，其中包括建設「歐洲獨有的大型後端半導體設施」，不過地點尚未確定，該計畫價值可能達 10 億美元。截稿前，博通並未提供投資金額的細節。

據了解，西班牙政府計劃從歐盟的疫情救助基金中撥出最多 120 億歐元（約合 130 億美元），用於補貼半導體産業的發展。而在博通之前，西班牙政府曾透露思科 (CSCO-US) 計劃在巴塞隆納蓋一家新的晶片設計中心。

在經歷最近的供應鏈問題後，目前歐洲各國都在加緊準備增加半導體的供應。本周早些時候，歐盟內部市場專員布勒東（Thierry Breton）強調與日本進一步的半導體合作。

今年 6 月，美國科技公司英特爾 (INTC-US) 則宣布在德國和波蘭建立晶片工廠的計畫，這是該公司未來幾年在歐洲投資 880 億美元以提高半導體産能計畫的一部分。