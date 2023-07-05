Fed會議紀要出爐前 美元走穩、日元徘徊在145大關

美元兌其他主要貨幣周三（5 日）持穩，交易商等待美國聯準會（Fed）最新貨幣政策會議紀錄，以便從中尋找有關利率前景的蛛絲馬跡。

澳元隨人民幣下跌，此前數據顯示中國 6 月服務業活動增速為 5 個月來最慢，這是全球第二大經濟體在疫情後復甦乏力的最新跡象。

美元指數周三持平在 103.15，自 6 月初以來一直維持在約 102.75 至 103.75 區間。美元指數是衡量美元兌包括歐元和日元在內的一籃子其他 6 種貨幣的匯率指標。

美國聯邦公開市場委員會（FOMC）將於台灣時間周四（6 日）凌晨兩點公布最上次貨幣政策的會議紀錄。市場預估 Fed 在 7 月升息 1 碼（25 個基點）的可能性為 86%，9 月再升息 1 碼的可能性接近 20%。

分析師表示，投資人將從 Fed 的會議記錄中尋找有關利率動向的蛛絲馬跡，不過本周五（7 日）的非農就業報告會更具份量。

加拿大皇家銀行外匯策略師 Adam Cole 表示，主導市場動態的是即將公布的數據，而非 Fed 的言論。

歐元兌美元持平於 1.088 美元，英鎊對美元貶值 0.1% 至 1.2698 美元；美元兌日元在 144.3 日元附近徘徊，低於去年秋天促使日本當局出手干預的 145 日元水準，美元上周一度升值至 145.07 的高位，為去年 11 月以來首次。

美國銀行駐東京首席外匯和利率策略師 Shusuke Yamada 表示，市場正在關注干預的潛在風險，但從中期趨勢來看，市場預估日元將進一步走貶。財政部以去年水準進行干預的可能性不大──如果匯率波動不快且低於 150，可能根本不會看到干預。

加拿大皇家銀行的 Cole 認為，從模型上來看，日本干預日元的可能性為 25%，不過這在很大程度上取決於日元的變動速度，而不僅僅是匯率水準。所以 145 可能不像大眾認為得這麼重要，如果美元兌日元穩定一段時間，干預風險將很快降低。

另一方面，在中國服務業數據公布之前，由於中國央行在次上調人民幣中間價，加劇外界對北京政府即將推出政策支持的押注，與此同時澳幣小幅走強。

IG 駐雪梨市場分析師 Tony Sycamore 在一份報告中寫道，短期而言，這對澳幣來說不是好消息；不過中國當局即將推出政策將支撐人民幣走勢。

人民幣在離岸市場出現 4 個交易日以來首次貶值，下跌 0.3% 至 1 美元兌人民幣 7.255 元。