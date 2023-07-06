通用Q2汽車銷量增近2成 連兩季成長

通用汽車周三（5 日）表示，今年第二季（從 4 月至 6 月）在美國汽車銷量成長近兩成，優於去年同期表現，也是自今年第一季後的連續成長。

根據數據，通用汽車第二季共售出 691,978 輛車，高於去年同期售出的 582,401 輛，而且今年第一季銷量才衝破 60 萬輛，第二季再次繳出連續成長的亮眼成績單。

不過通用汽車 (GM-US) 周三盤中股價並未受到銷售佳績的太大提振，截稿前上漲 0.91%，每股暫報 39.31 美元。

外媒報導指出，通用、本田（Honda Motor）、日產（Nissan Motor）、Stellantis 等其他汽車製造商的銷量表明，隨汽車和卡車庫存從新冠疫情大流行和供應鏈問題其間的歷史低點改善，新車需求正在反彈。業內人士預估，今年美國第二季汽車銷量將年增 16% 至 18%。

調研公司 Cox Automotive 最近把美國整體車商的全年新車銷量預測上調至 1,500 萬輛，比去年同期的 1,390 萬輛銷售成長近 8%，當時由於庫存水準低和價格上漲，汽車銷量表現低迷。

此外，包括第二季的電動車 15,652 輛銷量在內，通用汽車今年上半年的電動銷量已逾 3.63 萬輛。該公司此前表示，計畫在今年上半年生產 5 萬輛電動車，然後下半年生產 10 萬輛。由於銷量落後生產，通用汽車發言人並未對是否在 6 月實現 5 萬輛的目標置評。

今年前 6 個月，通用汽車的銷量接近 130 萬輛，穩坐美國最大汽車製造商的地位。繼豐田在 2021 年摘得桂冠後，上述這家底特律汽車製造商去年重新獲得這一長達數十年的頭銜。豐田同日宣布，截至 6 月份，該公司在美國的汽車銷量超過 100 萬輛。