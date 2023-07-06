〈美股盤後〉Fed紀要顯示升息未完待續 美股主指收黑

聯準會 (Fed) 釋出的最新會議紀要顯示央行「升息未完待續」，美股主指週三 (5 日) 盡墨。

Meta 將推「類推特」應用程式「Threads」，其股價逆勢走升近 3%。投行高盛樂觀看待串流媒體 Netflix 業務持續成長，Netflix 收紅逾 1%。英特爾跳水逾 3.3%，成為道瓊表現最差的成份股。

道瓊週三收黑近 130 點，那指和標普小跌，費半重挫 2.20%，終止連續三個交易日上漲走勢。

數據方面，美國商務部週三公布數據顯示，5 月工廠訂單月增 0.3%，遠不及預期的 0.8%，4 月前值從 0.4% 下修至 0.3%；按年來看成長 1.1%。其中民用飛機訂單的激增被其他領域的低迷所部分抵消，凸顯聯準會升息對需求構成嚴重的抑制。

政經消息方面，週三公布 6 月會議紀要顯示，儘管部分官員傾向持續升息，聯準會官員大多支持 6 月按兵不動，以評估先前 10 次升息的影響。決策者總體認為，今年適合進一步升息，但速度可能會較先前放緩。

有聯準會傳聲筒之稱的華爾街日報記者 Nick Timiraos 撰文指出，一些官員支持 6 月升息，因為事實證明，通膨和經濟活動具韌性。

中國上週宣布對「鎵」、「鍺」(用於製造半導體和其他電子產品) 的金屬實施出口限制。俄羅斯國家技術集團 (Rostec) 接著準備提高鍺的產量，以滿足當地需求。

美國商務部發言人回應，美國堅決反對中國對半導體和其他電子產品生產所需的鎵和鍺等金屬實施出口管制，美方將與合作夥伴和盟國協商解決問題。

美國財政部長葉倫週四將啟程訪問北京，投資人最關注三大主題包括：美中晶片戰、美國產業政策，以及美中關係修復。

Natixis 首席亞太經濟學家 Alicia Garcia Herrero 表示：「美中關係並未改善，但歐美國家也越來越意識到，與中國經濟脫鉤是不可能的。換句話來說，國與國間需要持續對話。」

週三 (5 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊中，空頭襲擊材料、工業和資訊科技等 7 大板塊，多頭則挺進通訊服務、公用事業等板塊。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王普遍收低。亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.12%；Meta (META-US) 上漲 2.92%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.59%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 1.54%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.047%。

道瓊成分股漲跌互見。3M (MMM-US) 下跌 2.48%；英特爾 (INTC-US) 下跌 3.3%；高盛 (GS-US) 下跌 2.01%；波音 (BA-US) 上漲 1.13%；Salesforce (CRM-US) 上漲 1.03%。

費半成分股僅 Wolfspeed 收紅。應用材料 (AMAT-US) 下跌 2.21%；AMD (AMD-US) 下跌 1.61%；美光 (MU-US) 下跌 2.88%；德儀 (TXN-US) 跌 1.80%；高通 (QCOM-US) 下跌 2.46%；輝達 (NVDA-US) 跌 0.23%。

台股 ADR 多淪陷。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.09%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.42%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 2.28%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.05%。

企業新聞

特斯拉 (TSLA-US) 攀升 0.95% 至每股 282.48 美元，連續第六個交易日收紅。特斯拉宣布在日本市場下調 Model 3 和 Model Y 兩款電動汽車的價格，從本月初開始生效。

Meta (META-US) 收紅 2.92% 至每股 294.37 美元，創 17 個月以來新高。科技巨頭 Meta 預告將在預計在美東時間 7 月 6 日將推出以文字對話為主的應用程式「Threads」，或成為推特的強力競爭對手。

碳化矽 (SiC) 材料領導廠商 Wolfspeed (WOLF-US) 暴漲 11.02% 至每股 62.99 美元。瑞薩電子與 Wolfspeed 簽署了一項為期 10 年、價值高達 20 億美元的 SiC 晶圓供應協議。

捷藍航空 (JetBlue Airways) (JBLU-US) 宣布放棄與美國航空集團 (American Airlines) 結盟計畫，轉而專注於與 Spirit Airlines (SAVE-US) 即將進行的併購，捷藍航空收漲 3.67%，Spirit Airlines 彈升 2.26%。

Netflix(NFLX-US) 走強 1.12% 至每股 446.37 美元。 高盛最新觀點表示，Netflix 打擊寄生帳戶措施的成效超出預測，同時 Netflix 亦以某種方式重新獲得內容創作動力。

經濟數據

美國 5 月耐久財訂單月增率修正值報 1.8%，前值 1.7%

美國 5 月工廠訂單月增率報 0.3%，預期 0.8%，前值 0.3%

華爾街分析

BMO 資本市場策略師 Ian Lyngen 寫道：「聯準會鷹派會議紀要凸顯在 7 月 26 日央行再度升息的可能性，聯邦公開市場委員會會議紀要故意給投資人留下這樣的印象，即 6 月暫停升息是一次僥倖，聯準會基本假設 7 月份將升息。」

Evercore ISI 創始人兼董事長 Ed Hyman 預測：「在沒有陷入衰退的情況下，我對經濟的看法是最悲觀的，這是因為美債殖利率曲線、貨幣緊縮，同時央行不斷升息。」

美銀發布報告預期，美股今年下半年仍有望上升。歷史數據顯示，美股若上半年的表現強於均值，下半年往往會更加強勁，平均報酬率為 6.5%(中位數為 8.3%)，走升機率為 77%。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主