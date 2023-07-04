兩因素帶動 Q3 DRAM均價跌幅收斂至0-5%

據 TrendForce 最新研究指出，受惠 DRAM 供應商陸續啟動減產，整體 DRAM 供給位元逐季減少，加上季節性需求支撐，減輕供應商庫存壓力，預期第三季 DRAM 均價跌幅將收斂至 0-5%。

不過，TrendForce 認為，目前供應商全年庫存應仍處高水位，今年 DRAM 均價落底翻揚壓力仍大，儘管供給端減產有助季跌幅收斂，但實際反彈時間恐須等到 2024 年。

Server DRAM 方面，買方庫存仍高，加上新平台轉換不如預期，儘管近期 CSP 聚焦投資 AI 伺服器設備，加速高容量 Server DRAM 如 DDR5 128G 及 HBM 的採購，但並未實質去化 Server DRAM 庫存，DDR4 及 DDR5 跌幅分別 3-8% 及 0-5%，預估第三季 Server DRAM 均價跌幅約 0-5%。

PC DRAM 方面，三大原廠集中減產 DDR4 的效益將在第三季顯現，而 DDR4 目前仍是供過於求，季跌幅約 3-8%；DDR5 因原廠力守價格，加上尚未完全滿足買方需求，季跌約 0-5%，預估第三季整體 PC DRAM 均價將季跌 0-5%。

Mobile DRAM 方面，儘管韓廠有意漲價，但礙於市場仍供過於求，第三季 Mobile DRAM 均價預估仍會季跌 0-5%，部分產品會因原廠策略而出現零星漲價。

Graphics DRAM 方面，受惠 NVIDIA RTX 40 系列帶動 GDDR6 16Gb 需求提升，加上旺季效應，第三季需求位元將成長，但買方第二季已提前備貨，供應商不易漲價，市場仍供過於求，整體 Graphics DRAM 均價跌幅約 0-5%。

Consumer DRAM 方面，市場交易仍冷清，同時 SK 海力士延長無錫廠 DDR3 及 DDR4 4Gb 供應，華邦電 (2344-TW) 也進入量產階段，投片將逐季增加，Consumer DRAM 市場仍供過於求，但因原廠已陸續減產，加上虧損嚴重，估第三季 Consumer DRAM 均價跌幅將收斂至 0-5%。

