亞光旗下亞泰影像Q2營收站回10億元 指望下半年營運走升

亞光 (3019-TW) 旗下亞泰影像 (4974-TW) 2023 年首季營收 8.79 億元，今 (4) 日公布的第二季營收則重新站上 10 億元大關達 10.07 億元，季增 14.66%，年減 3.58%，公司預估，2023 年的全年營收高峰將落在下半年的第三或第四季。

亞泰影像 2023 年 6 月營收 3.19 億元，月減 12.34%，年減 15.19%，第二季營收爲 10.07 億元，季增 14.66%，年減 3.58%，2023 年 1-6 月營收 18.86 億元，年減 8.33%。

展望 2023 年，亞泰指出，全球經濟成長趨緩，加上戰爭及通膨等不確定性影響，對營運仍持保守態度，公司持續與客戶密切合作因應市場變化，同時在產品多角化及營運效率提升等面向積極投入，期望展現效益。

亞泰影像產品除了 92% 運用於全球四大品牌多功能事務機之外，將進一步開發包括太陽能板、銅箔基板及紡品的利基型檢測應用。

亞泰影像目前的全年 CIS 產能爲 3800 萬套，其中緬甸占 6 成，去年實際出貨量爲 3400 萬套，今年的資本支出預估爲 5000 萬元，主要在於設備維護及自動化的支出，今年並沒有擴充在緬甸或深圳的產能計畫。

亞泰影像 2023 年第一季營收 8.79 億元，稅後純益 8632 萬元，每股純益 1.19 元。