〈財報〉打折挫傷利潤 Nike上季獲利遜色 盤後下挫逾4%

運動用品大廠 Nike 上季營收優於市場預期，但獲利不如預期，為三年來首見，反映打折促銷導致利潤下滑，此外，全年財測也未能打敗華爾街看法，導致周四 (29 日) 盤後股價下挫逾 4%。

F2024 財測 vs 分析師預測

Q1 營收：增加中間個位數百分比 vs 6.3%

Nike 財務長 Matthew Friend 預測，2024 年度營收將成長「中間個位數百分比」，主要由直接面對消費者 (direct-to-consumer) 業務帶動，接近分析師預估的約 6% 增幅。

執行長唐納荷 (John Donahoe) 表示，明年仍將是促銷的一年，批發合作夥伴上半年的管理庫存壓力將增加。

Nike 周四盤後下跌 4.45%，稍早收盤小漲 0.28% 至每股 113.37 美元，今年來到周四收盤約下跌 4.5%。

F2023 Q4(5/31 止) 財報關鍵數字 vs Refintiv 訪調分析師預測

營收：128.3 億美元 (年增 5%) vs 125.9 億美元

EPS：66 美分 vs 67 美分

淨利：10.3 億美元 (去年同期 14.4 億美元)

毛利率：43.6%(年減 140 個基點) vs 43.5%

Q4 各市場營收

北美：增加 5%

歐非中東：增加 3%

大中華：增加 16%

F2023 全年

營收：512 億美元 (年增 10%) vs 509.9 億美元

EPS：3.23 美元 vs 3.24 美元

淨利：51 億美元 (年減 16%)

Nike 上季營收連續第七度打敗市場預期，但每股盈餘罕見遜於市場預期，凸顯該公司仍在設法出清庫存。毛利率雖然下滑，但略高於市場預期。

在積極打折以去化庫存的努力下，上季庫存僅略比去年同期增加。Nike 表示，造成毛利率下滑的原因包括產品輸入成本高、物流和運輸成本居高不下，以及折扣加深。

各地區表現方面，大中華業績上季營收躍增 16%，優於分析師預期有所改善，顯示 Nike 似乎在這個重要市場開始收復一些失土。

而在最大的北美市場，消費者受到高通膨影響，傾向採買民生必需品並削減非必要支出，導致北美地區上季營收僅增 5%，創四季以來最曼增速。

GlobalData Retail 分析師 Neil Saunders 說：「整體而言，Nike 仍是強勁的品牌，並未遭遇生存危機。但是，Nike 必須接受未來一年將是重新設定的一年，需要緊縮開支並重塑經商方法。」

同業 Under Armour(UA-US)5 月發布的全年獲利和營收預測都不如市場預期，反映需求減緩、折扣加深的影響。

Jane Hali & Associates 資深分析師 Jessica Ramiraz 說：「由於至少兩大市場的消費者都相當謹慎，Nike 預料將持續促銷以吸引消費者目標，毛利率則會繼續受衝擊。」