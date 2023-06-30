〈紐約匯市〉強勁經濟數據推高升息預期 美元指數登兩周高點

美元指數周四 (29 日) 攀至兩周高點，美國稍早公布數據顯示就業市場依舊穩健，為聯準會 (Fed) 繼續升息的政策決定提供緩衝空間。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.41%，至 103.33，為 6 月 15 日以來最高。

美國上周初領失業金人數減少 2.6 萬至 23.9 萬人，低於市場預期，且降幅是 20 個月來最大。另一方面，商務部將第一季國內生產毛額 (GDP) 季增年率終值大幅上修至 2％，高於初值的 1.1% 和前次修訂後的 1.3%。

經濟數據出爐前，Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 出席西班牙央行在馬德里舉行的活動時表示，本月稍早暫停升息後，接下來可能恢復升息行動。「我們預期利率決策的溫和步調將持續下去。」

鮑爾重申，目前美國失業率處在 3.7%，就業市場依舊緊俏，基礎通膨雖然低於去年的高峰，但仍是央行 2% 目標水準的兩倍以上。鮑爾日前在歐洲央行年度論壇上預估，美國通膨率至少要到 2025 年才會重返目標水準。

Quant Insight 分析主管 Huw Roberts 表示：「面對迄今的所有緊縮政策，經濟依舊維持彈性，這表明 Fed 和其他央行必須繼續採取行動。」

此外，亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 也表示，若物價成長偏離目標，或是通膨預期的發展開始變得不妙，Fed 將不得不升息。

芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，市場對 Fed 在 7 月升息 1 碼的預期進一步走高，從前一交易日的 81.8% 升至 86.8%，且完全排除今年降息的可能性。

10 年期美債殖利率周四一度升至 3.871%，對利率政策較敏感的 2 年期美債殖利率則攀至 4.9%，雙雙寫逾三個月新高。

出席歐洲央行 (ECB) 年度論壇的其他央行總裁，包含 ECB 的拉加德(Christine Lagarde)、英國央行總裁貝利(Andrew Bailey)，也都支持進一步升息，日本央行總裁植田和男除外。

美元兌日元連三日上揚，升約 0.3% 至 144.79 日元，續登七個月新高，市場預期美日貨幣政策將繼續分歧。

德國稍早公布 6 月通膨升幅超出預期，結束年初以來穩步下滑態勢，西班牙和義大利通膨則趨緩。

Roberts 表示，最新數據顯示通膨存在黏性，至少從核心水平來看是這樣，歐洲狀況也是如此。他還認為，投資人在季末和月末的持有部位，也可能影響匯價走勢。

歐元連兩日走貶，下跌 0.45% 至 1.0865 美元，至一周低點。

在瑞典央行小幅調升政策利率並加快發債腳步後，瑞典克朗兌歐元匯價一度貶至 11.85 克朗，創下歷史新低。

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