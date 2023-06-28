分析師：Nike明年業績將受北美需求趨弱和庫存偏高影響

Nike (NKE-US) 預計全年獲利將低於華爾街的預期，因為美國的 Foot Locker (FL-US) 和 Hibbett 等批發商對 Nike 產品的需求因通膨仍然居高不下而減少。

自 6 月初以來，至少有 7 名分析師下修對 Nike 2024 財年每股獲利的預期，另有 10 名分析師在該公司第 4 季業績公布前大幅調降該公司股票的目標價。

晨星公司分析師史沃茲 (David Swartz) 表示：「在進入這個曆年之際，當前批發訂單疲軟。」他補充說，訂單的下降將對 Nike 產生負面影響。

Jane Hali & Associates 資深分析師拉米雷斯 (Jessica Ramirez) 表示，美國運動鞋降價幅度較大，並補充說，美國市場目前處境艱難，而且相當不穩定。

Nike 於 3 月時警告該公司將透過大幅折扣來擺脫過剩庫存，從而帶來獲利壓力。它仍然受益於競爭對手愛迪達上季與肯爺 (Kanye West) 災難性的分手，以及對 Jordan Retro 和 LeBron 20 的需求。

2022 財年，批發客戶的銷售額占 Nike 品牌總收入近 58%，但隨著零售商削減訂單並因購物者可自由支配支出下降而變得更加謹慎，批發客戶的銷售額一直在下降。

今年 4 月，零售商 Foot Locker 公布與 Nike 「重新調整」關係，也表示銷售額下降，尤其是時尚運動鞋。

巴克萊分析師指出，Nike 第 4 季可能會看到「批發通路成長放緩，甚至可能出現負成長」。

即使如此，分析師預計中國市場的強勁反彈將抵消北美地區消費者對高獲利產品興趣降溫對銷售造成的打擊，並有助於保持其作為全球領先運動服裝品牌的頭把交椅。

Nike 將於周四 (29 日) 收盤後公布第 4 季財報。根據 Refinitiv 調查分析師數據，第 4 季營收預計 125.9 億美元，同比成長 2.9%；第 4 季每股獲利預計為 67 美分。分析師預計 Nike 2024 財年營收將成長 6.4% 至 542.3 億美元，每股獲利為 3.91 美元。