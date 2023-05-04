是否涉及新疆強迫勞動？美眾議員要求愛迪達、Nike等品牌大廠回應

美國眾議院中國特別委員會周二 (2 日) 致函全球最大的幾家服飾品牌和電商平台，要求提供有關是否從中國進口強迫勞動產品的訊息，警告此舉有違反美國法律之虞。

收到信件的有愛迪達北美地區總裁 Rupert Campbell、Temu 執行長 Qin Sun、Shein 執行長許仰天 (Chris Xu) 和 Nike 執行長 John Donahoe。這封信是由眾議院中國特別委員會主席 Mike Gallagher，以及 Raja Krishnamoorthi 共同簽署。

Gallagher 在信中表示：「近百年來，強迫勞動一直都是非法的，即便知道所處的產業涉及這項問題，太多公司選擇視而不見，比起改善供應鏈，它們更希望自己不會被抓到，這令人無法接受。在美國市場銷售產品的企業，無論道德還是法律上，都有義務確保不讓自己、客戶以及股東捲入強迫勞動。」

議員們向愛迪達北美公司、Nike、拼多多旗下電商平台 Temu 以及中國快時尚品牌 Shein 詢問有關使用來自新疆維吾爾自治區的原料與勞動力等問題，稱這種做法將違反 2021 年通過的《防止強迫維吾爾人勞動法》(Uyghur Forced Labor Prevention Act, UFLPA)。

眾議院要求上述公司在 5 月 16 日以前，針對原物料供應商的身份、供應鏈政策以及供應商評估措施作出回應。

本周稍早，國會兩黨議員致函美國證券交易委員會 (SEC)，要求對 Shein 是否涉及新疆強迫勞動展開調查，Temu 也被指控利用數十年的法律漏洞逃避關稅。

國會議員表示，Shein 和 Temu 嚴重仰賴 1930 年關稅法第 321 條的微量原則 (de minimus provision)，即若銷往美國的商品公平零售價值不超過 800 美元，就不需要支付進口關稅。