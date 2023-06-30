美地區銀行接連倒閉 Fed主席鮑爾：凸顯強化監管必要性

美國聯準會（Fed）主席鮑爾周四（29 日）表示，今年 3 到 5 月矽谷銀行等 3 家中等規模的地區銀行倒閉表明需要更大的資本緩衝，確保在高壓環境下銀行系統仍有韌性。儘管所有大銀行皆通過今年的壓力測試，但鮑爾仍認為有必要強化金融監管和監督。

鮑爾周四在馬德里舉行的西班牙央行金融穩定會議談話表示：「如果大型銀行資本不足或流動性不足，過去幾個月發生的事情將更難管理。」

鮑爾還提到，在矽谷銀行爆發危機之初，監管方就迅速出手，限制風險蔓延開來。不過他仍總結從銀行業動當中吸取的一些教訓，其中之一是，直接意識到危機正在形成並果斷應對的價值。

他指出：「矽谷銀行倒閉時，很顯然，許多即使是基於慘痛經驗的標準架設也是錯的。銀行擠兌不再是幾天或幾周的事情，現在可能幾乎是瞬間發生。」

就在鮑爾談話的前一天，Fed 公布銀行年度壓力測試結果，顯示即便在嚴重的全球衰退、商業地產價格重挫 40%、失業率攀升至 6.4% 至 10% 高峰的嚴苛假設條件下，所有接受測試的大銀行也能滿足最低資本要求。

Fed 金融監管副主席巴爾 (Michael Barr) 表示，測試結果證實銀行系統仍強勁且具有韌性。鮑爾周四也重申，美國銀行系統仍健康且有韌性，並指出存款流已經穩定、壓力已經緩和。他認為，如果大銀行的資本不足或流動性差，管控過去幾個月那些銀行業事件的難度會大得多。

他在談話結論提到，今年發生的銀行擠兌和倒閉是讓人痛苦，但也提醒無法預測時間和機遇將不可避免帶來壓力，因此絕不可以因金融系統的韌性而自滿。

至於政策利率方面，鮑爾一再重申對抗通膨決心，他表示通膨過且就業市場緊張，Fed 多數決策者預估到年底前至少還需要升息兩次。不過鮑爾並未說明升息時間。