〈美股盤後〉美光引領科技股下滑 那指黯然收黑 

道瓊和標普指數週四 (29 日) 收紅，由於強勁的經濟數據，稍微緩解華爾街對經濟衰退的擔憂，而在所有 23 家美國銀行通過年度銀行壓力測試後，金融股勁揚。不過，那指黯然收黑，受到美光重挫拖累，科技股陷入低迷。

數據方面，美國勞工部週四公布，上週經調整後初領失業金人數意外下滑，報 23.9 萬人，低於市場預期的 26.6 萬人與修正後的 26.5 萬人，創下 2021 年 10 月以來最大降幅

美國第一季實質國內生產毛額 (GDP) 季增年率終值報 2%，市場預期為 1.4%，初值 1.3%，這緩解了經濟衰退的擔憂，但引發聯準會進一步升息的預期。

政經方面，亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 認為，一些指標表明，通膨已經開始真正進入正常範圍，因次他贊成維持利率不變，不過，他也明言聯準會主席鮑爾和其他同事與他看法不同，聯準會可能會在接下來連續兩次的會議上採取行動。

《路透》報導，世界衛生組織 (WHO) 旗下機構國際癌症研究機構 (IARC) 得出結論指出，阿斯巴甜可能導致癌症，由於這款代糖廣泛用在各種「無糖」飲料及零食，預料將引起業界震盪，衝擊全球消費者。

外傳估值超過 600 億美元的中國快時尚巨擎 Shein 已向美國證券交易委員會 (SEC) 提交首次公開發行 (IPO) 註冊申請，預估會在今年底前完成上市，Shein 隨後回應此消息不實。

週四 (29 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊有 8 大板塊收紅，金融、材料和能源領漲；通訊服務、必需消費品和公用事業領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王漲跌互見。亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.88%；Meta (META-US) 跌 1.32%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.18%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.90%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.24%。

道瓊成分股逾半收高。Visa (V-US) 上漲 2.79%；高盛 (GS-US) 上漲 3.01%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 3.49%；Honeywell (HON-US) 上漲 1.96%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 下跌 2.44%。

費半成分股普遍收高。應用材料 (AMAT-US) 漲 0.14%；AMD (AMD-US) 漲 0.97%；美光 (MU-US) 下跌 4.09%；德儀 (TXN-US) 上漲 1.05%；高通 (QCOM-US) 上漲 0.44%；輝達 (NVDA-US) 下跌 0.72%。

台股 ADR 再度血染。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.28%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.93%；聯電 ADR (UMC-US) 持平；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.58%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 週四盤中股價再創新高，觸及 190.07 美元高位，收漲 0.18% 至每股 189.59 美元，持續逼近 3 兆美元大關。科技股大多頭 Wedbush 對蘋果市值突破 3 兆美元發布利多報告後，花旗上調蘋果目標價至 240 美元。

美國記憶體晶片龍頭美光 2023 財年第三季財報優於市場預期，對第四季營收預估也基本符合預期，為記憶體市場復甦打了一劑強心針。儘管最新財報和財測告捷，但「拜登政府傳擬擴大限制對中出口 AI 晶片」的陰霾揮之不去，美光 (MU-US) 下滑 4.09% 至每股 64.33 美元。

維珍銀河 (SPCE-US) 暴跌 10.76% 至每股 4.23 美元。維珍銀河首次商業航空旅行週四發射成功，乘載來自義大利空軍和國家研究委員會的機組人員，執行大約 90 分鐘的太空之旅。

美國網路零售商 Overstock.com (OSTK-US) 宣布重塑品牌，將其網站更名為 Bed Bath & Beyond，其股價隨之飆升，收盤暴漲 19.69% 至每股 30.57 美元。Overstock 執行長 Jonathan Johnson 表示，Bed Bath & Beyond 的名稱更能與公司產品保持一致，並保持良好的品牌知名度。

金融服務巨頭富達 (Fidelity) 已提交比特幣現貨 ETF 申請，推動區塊鏈概念股走強，全美最大交易所 Coinbase 收紅 2.37% 至每股 72.43 美元。另外，值得關注的是，Coinbase 請求法院駁回美國證券交易委員會 (SEC) 指控，Coinbase 宣稱提供的數位資產跟服務並非「投資合約」，也不歸類於證券。

經濟數據

美國上週初領失業金人數報 23.9 萬人，預期 26.6 萬人，前值 26.5 萬人

美國上週續領失業金人數報 174.2 萬人，預期 176.5 萬人，前值 176.1 萬人

美國第一季 GDP 季增年率終值報 2.0%，預期 1.4%，初值 2.0%

美國第一季 PCE 季增年率報 4.9%，預期 5.0%，初值 4.9%

華爾街分析

Edward Jones 資深投資策略師 Mona Mahajan 表示：「經濟表現良好時，表現良好的板塊仍強勁走高，但聯準會週三公布壓力測試結果，無疑是又一個好跡象，表明即使經濟疲軟，銀行彈性也比 2008 年期間看到的要強得多。」

瑞銀全球財富管理美洲資產配置主管 Jason Draho 表示：「聯準會、經濟數據和人工智慧主題都必須不出差錯，才能推動股市繼續走高，因為標普定價反映的是經濟近乎完美的軟著陸，因此任何差錯都可能導致漲勢逆轉。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主