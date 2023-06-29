〈美股早盤〉經濟衰退擔憂緩解、銀行股走揚 主要指數漲跌互現

美國主要銀行通過聯準會（Fed）年度壓力測試，銀行股早盤普遍走揚，另外數據顯示，儘管面對 Fed 大幅升息美國經濟仍具韌性，而這也支撐 Fed 今年還有在升息兩次空間的猜測，美股主要指數周四（29 日）漲跌互現。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 100 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數漲近 0.02%，標普 500 指數漲近 0.1%，費城半導體指數跌近 0.4%。

Fed 主席鮑爾昨日表示，絕大多數聯邦公開市場委員會（FOMC）委員預估，到年底前再升息兩次或多次是合適的。他表示通膨壓力持續走高，要拉回至 2% 的目標還有一段漫漫長路要走。

鮑爾說，看到政策收緊影響對利率最敏感經濟部門的需求，特別是住房和投資。然而貨幣政策緊縮的全部影響需要時間才能顯現出來，尤其是對通膨的影響。

另一方面，亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 認為，一些指標表明，通膨已經開始真正進入正常範圍，Fed 可能會在接下來連續兩次的會議上採取行動。波斯提克還表達自己對通膨的擔憂，並強調應該沒人可以從自己的發言看處暫停升息的訊號。波斯提克是 2024 年 FOMC 投票委員，今年沒有投票權。

經濟數據方面，美國商務部周四公布的最終修正數據顯示，今年第一季美國國內生產毛額（GDP）季增年率報 2%，交此前公布的修正值上修 0.7%，超出市場預期的 1.4%。

美國第一季經濟實現溫和成長，GDP 終值較初值大幅上修，主要是由於強勁的消費者支出撐腰。美國第一季個人消費支出物價（PCE）指數季增年率報 4.9%，低於預期的 5.0%，與初值持平。

與此同時，美國勞工部同日公布最新失業金數據，上周經調整後初領失業金人數報 23.9 萬人，低於市場預期的 26.6 萬人與修正後的 26.5 萬人；上周續領失業金人數報 174.2 萬人，低於市場預期的 176.5 萬人，修正後前值為 176.1 萬人。整體數據看來，美國就業市場依然具有彈性。

截至台北時間周四（29 日）21 時許：

焦點個股：

美光 (MU-US) 早盤下跌 3%，至每股 65.06 美元

美光周四盤前股價漲近 3%。該公司第三季營收報 37.5 億美元，高於市場預期的 36.9 億美元；調整後每股虧損 1.43 美元，優於預期的虧損 1.59 美元。美國預估第四季調整後營收介在 37 億至 41 億美元，其中值高於市場預期的 38.7 億美元。美光總裁兼執行長 Sanjay Mehrotra 表示，記憶體產業的營收低谷已經過去，隨著行業供需平衡逐漸恢復，預料利潤率將會改善。

維珍銀河 (SPCE-US) 早盤下跌 5.07%，至每股 4.50 美元

據報導，來自義大利的三人機組人員將周四登上由英國億萬富翁布蘭森（Richard Branson）於 2004 年創辦的維珍銀河運營的客運火箭飛機進行首次商業飛行，前往太空邊緣。該艘太空船被稱為銀河 01 號（Galactic 01），本次飛行是在布蘭森本人與其他五名維珍銀河控股公司人員一起乘坐該公司的火箭飛機 VSS Unity 進行首次全員測試飛行兩年後進行。

亞馬遜 (AMZN-US) 早盤下跌 0.07%，至每股 128.94 美元

聯邦貿易委員會（FTC）主席麗娜汗（Lina Khan）在過去一個月內已對亞馬遜提起三起訴訟。如今，FTC 正準備迎來更大的挑戰。據知情人士透露，未來幾周，FTC 計劃對亞馬遜核心的線上業務提起影響深遠的反壟斷訴訟。FTC 預計將主要指控亞馬遜利用其權力獎勵使用其物流服務的線上商家，並懲罰那些不使用其物流服務的商家。

今日關鍵經濟數據：

美國上周初領失業金人數報 23.9 萬人，預期 26.6 萬人，前值 26.5 萬人

美國上周續領失業金人數報 174.2 萬人，預期 176.5 萬人，前值 176.1 萬人

美國第一季 GDP 季增年率終值報 2.0%，預期 1.4%，初值 2.0%

美國第一季 PCE 季增年率報 4.9%，預期 5.0%，初值 4.9%

華爾街分析：

貝萊德加入了人工智慧（AI）押注熱潮，認為 AI 繁榮有望提升生產率，即使在嚴峻的宏觀環境下，也可能成為回報的「重要驅動力」。貝萊德表示：「我們增持了 AI 的權重。新的 AI 工具可以分析並釋放一些公司可能坐擁的數據金礦的價值。」

該公司的策略師們仍認為，今年全球經濟將出現溫和衰退，因此發達國家股市將出現短期低迷。貝萊德認為，股價還沒有低到足以反映風險的程度，不過該公司有選擇地買入了科技股，趕上納斯達克 100 指數近 40% 的漲幅。它已經持有輝達 (NVDA-US) 超過 7% 的股份。