美上周初領失業金人數報23.9萬 寫2021年10月來最大降幅

美國勞工部周四（29 日）公布最新失業金數據，上周經調整後初領失業金人數報 23.9 萬人，低於市場預期的 26.6 萬人與修正後的 26.5 萬人，創下 2021 年 10 月以來最大降幅；上周續領失業金人數報 174.2 萬人，低於市場預期的 176.5 萬人，修正後前值為 176.1 萬人。

美國上周初領失業金人數創 2021 年 10 月以來最大降幅。(圖片：ZeroHedge)

截至 6 月 24 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 23.9 萬人，低市場預期的 26.6 萬人，較上周修正後的 26.5 萬人減少 2.6 萬人，4 周移動平均值報 25.75 萬人。

截至 6 月 17 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 174.2 萬人，較上周修正後的 176.1 萬人減少 1.9 萬人，低於市場預期的 176.5 萬人，4 周移動平均值報 175.75 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

儘管申請初領失業金人數有所下降，但隨著聯準會 (Fed) 一年多來的升息對經濟產生影響，就業需求一直在緩慢放緩。Fed 主席鮑爾本周表示，勞動力市場一直在以央行所希望的方式降溫，如果這種情況持續下去，可能會限制失業人數。

未來幾周，隨著 7 月 4 日美國獨立日假期的臨近，以及汽車製造商一年一度的設備更新期的臨近，這些失業金數據可能會出現波動。然而，Pantheon Macroeconomics 首席經濟學家 Ian Shepherdson 表示，對初領失業金人數的季節性調整，與政府關門的時間、程度和持續時間的變化相矛盾。

Shepherdson 在一份報告中說：「我們傾向於認為，新冠疫情後的生產復甦意味著停工的範圍可能沒有往常那麼大，因此我們認為，未來幾周申請失業救濟人數下降是一個合理的預測，即使潛在的趨勢繼續上升。」

彭博經濟學家 Eliza Winger 和 Zachary Agenbroad 表示，上周初領失業金人數主要集中在加州、德州，這種情況在未來幾周數據可能會出現波動。目前美國各地在就業市場降溫方面的進展並不一致。