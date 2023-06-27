美6月消費者信心指數升至109.7 寫近1年半新高

美國經濟評議會（Conference Board）周二（27 日）公布數據顯示，6 月消費者信心升至 2022 年 1 月以來新高，與此同時消費者對未來 12 個月通膨預期也降至 2020 年 12 月以來新低，另外就業市場供需指標也傳來好消息，整體報告顯示消費者對就業市場和經濟擴張的樂觀情緒有所增強。

美 6 月消費者信心指數寫近 1 年半新高。(圖片：ZeroHedge)

具體來看，美國 6 月消費者信心指數從 5 月修正後的 102.5 升至 109.7，超出市場預期的 104.0，另外消費者對未來 6 個月前景的預期指數從上月的 71.5 升至 79.3，而對當前狀況的現況指數升至 155.3，寫 2021 年 7 月來新高，前值為 148.6。

值得注意的是，消費者對未來 12 個月通膨預期從 5 月前值 6.1% 降至 6%，寫 2020 年 12 月以來新低。該指數下降對聯準會（Fed）來說是個好消息，然而從整體報告來看，消費者看好美國未來經濟成長與就業市場前景，有媒體評論指出，單就通膨預期下降是否足以維持 Fed 的「暫停」升息還未可知。

受訪者對未來 12 個月通膨預期從 5 月前值 6.1% 降至 6%，寫 2020 年 12 月以來新低。(圖片：ZeroHedge)

另外，經濟評議會衡量勞動力市場緊張程度的指標略有放緩，當前認為工作機會「充足」和「難找」指標間的差距擴大至 34.4，消除上月的大部分惡化。受訪者認為工作難找的比例小幅降至 12.4%，對未來 6 個月勞動市場預期有所改善，有約 15.5% 的受訪者認為，未來幾個月還會有更多工作機會。

受訪者認為未來就業市場會有所改善。(圖片：ZeroHedge)

經濟評議會首席經濟學家 Dana Peterson 表示，35 歲以下和收入超過 3.5 萬美元的消費者中，信心增強最為明顯，儘管如此，預期指標繼續透露消費者預估在未來 6 至 12 個月的某個時候美國經濟會步入衰退，不過目前預期未來 12 個月經濟衰退的消費者大幅減少，從 5 月的 73.2% 降至 69.3%。