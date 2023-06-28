美國擬對中國限制AI晶片出口 輝達、超微等晶片股盤前齊跌

美股周三（28 日）開盤前美國晶片股走跌，此前有報導指出，拜登政府打算最快在 7 月對中國出口的人工智慧（AI）運算晶片實施新限制。

截稿前，輝達 (NVDA-US)、超微 (AMD-US) 和英特爾 (INTC-US) 等至少 20% 營收依賴中國的公司，股價受上述消息影響走跌，輝達和超微皆跌逾 3%，英特爾跌 1%，另外追蹤科技股為主的那斯達克 100 指數期貨下跌 0.5%。

據了解，美國商務部正在考慮新的限制措施，包括禁止沒有美國特別出口許可的情況下銷售輝達的先進晶片 A800。美國為打擊中國半導體野心，繼去年禁止輝達、AMD 向中國出口高階 AI 晶片後，此舉恐會進一步削弱中國發展 AI 技術的能力。

Hargreaves Lansdown 的資金和市場主管 Susannah Streeter 表示：「隨著出口管制的最新進展，投資人將評估新規定對晶片製造商銷售的限制程度。由於規模龐大，少數幾家科技公司在華爾街產生巨大影響，因此信心的任何波動都會影響股指。」

對 AI 進步日益高漲的預期幫助美股今年的漲勢，輝達在標普 500 指數成分股公司中的漲幅位居榜首，今年迄今已漲近 190%。

然而，股價的大幅上漲也引發估值過高的質疑。根據 Refinitiv 數據，輝達的 12 個月預期本益比微 47 倍、AMD 為 31.2 倍、英特爾為 31.8 倍，皆遠高於標普 500 指述 19 倍的本益比。另外，今年費城半導體指數 (SOX-US) 今年以來已飆升逾 44%，遠高於標普 500 指數的 14% 漲幅。

其他晶片股方面，邁威爾（Marvell Technology）(MRVL-US) 周三盤前跌近 3%，應材 (AMAT-US) 和 Microchip Technology（MCHP-US）均跌逾 1%。

另外在歐洲方面，Nordic 半導體（Nordic Semiconductor）、荷蘭晶片製造商艾司摩爾 (ASML-US) 和意法半導體股價上漲 1% 至 2%。