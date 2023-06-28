雖傳美國可能管制AI晶片出口 華爾街仍看好輝達

雖然對主要市場中國的需求產生了新的擔憂，但華爾街仍然堅持看好人工智慧 (AI) 寵兒。

媒體報導指稱美國計畫對向中國出口 AI 晶片實施新一輪限制，繪圖晶片製造商輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 股價在周三 (28 日) 盤前交易下跌約 5%。

連帶遭到拖累還有 AMD (AMD-US)，股價下跌約 4%。該公司最近推出自有的 AI 晶片，以挑戰輝達的主導地位。

報導指稱，出口限制可能從 7 月開始。

輝達股價今年以來已暴漲 186%，市值突破 1 兆美元，因為它在支持生成式 AI 的下一代晶片開發中占據了主導地位。該公司本周與雲端服務提供商 Snowflake (SNOW-US) 簽署了另一項強大的 AI 晶片協議。

輝達的晶片已經為 OpenAI 的 ChatGPT 和 Alphabet (GOOGL-US) 的 Bard 聊天機器人提供技術方面的支援。

華爾街分析師對中國出口禁令可能影響飛速發展的輝達股價有不同看法。

EvercoreISI 分析師穆思 (C.J. Muse) 表示，「顯然，目前必須等待美國商務部最快在 7 月初給出更多明確訊息；但在此同時，考慮到 AI 的全球擴散以及輝達作為關鍵推動者的定位，這並不會破壞其牛市立場。」

他指出，「我們對中國國內曝險度可能約為營收的 10-15% 左右；依據是以對 A100 晶片禁令的預期影響、該公司在中國的整體曝險度，值得注意的是它在中國遊戲業的占比約為 25%；再加上美國超大規模需求的提振。」

他說，根據第三方來源估計，H800 晶片約占 2023 財年產能約 5%；以其較高的單位售價來算，也只占營收的 5-10%。」「總體而言，採用更具針對性的限制以及輝達面對考驗的歷史。預計這對輝達而言不是一件大事。」

花旗銀行分析師馬利克 (Atif Malik) 則指出，「商務部考慮對輝達和其他晶片製造商限制出口 AI 晶片到中國，其中包括去年還符合出口管制規定的 A800 晶片。輝達去年表示出口限制影響其營收 4 億美元，但至今尚未說明中國曝險度。」

他表示，「預估年中國的 AI 需求會因生成式 AI 採用而增加。估計中國數據中心的銷售額將占全球數據中心總銷售額 300 億美元的 5-10%。」「總體而言，我們預計今年 AI 需求將超過供應，輝達可以調整其晶片銷售流向。因此仍給輝達買進評級。」