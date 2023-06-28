傳美將祭AI晶片新禁令 輝達盤後跌3%、浪潮重挫10%

華爾街日報 (WSJ) 報導美國研擬對中國擴大人工智慧 (AI) 晶片出口管制後，輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 周二 (27 日) 盤後下挫 3%，周三亞洲盤時段，中國 AI 相關類股也重挫。

輝達周二盤後下挫 3.1% 至每股 405.85 美元，同業超微 (AMD-US) 跌 2.35% 至每股 107.80 美元，回吐稍早收盤時的漲幅。同樣受益於 AI 浪潮的美超微電腦 (Super Micro Computer)(SMCI-US) 盤後下滑 1.8%。

中國 AI 相關類股周三走低，硬體供應商浪潮信息 (000977-CN)、紫光股份 (000938-CN) 都重挫 10%。

輝達五分之一營收來自中國，為了符合美國去年 10 月的出口管制，針對中國市場推出 A800 晶片，以取代 A100 晶片，但據說美方這次考慮最快 7 月祭出的新禁令，甚至打算禁止輝達在未經許可的情況下向中國出售 A800 晶片。

除了 AI 晶片以外，知情人士透露，美國政府還考慮限制向中國 AI 公司的雲端租賃服務，因部分中國企業藉此規避美方的先進晶片出口禁令。

彭博行業研究分析師 Robert Lea 認為，美國擴大禁令或許能拖延中奪企業的 AI 進展，但長期來說不會帶來大幅改變。

他說：「中國 AI 企業或許仍可以從第三國取得特定的 AI 晶片，因此我認為，美國將很難落實法規。雖然進一步的限制令足以拖延中國企業的 AI 進展，但我認為，中國企業仍可透過愈來愈創新的方法規避禁令，因此不至於造成長期影響。」

Union Banciare Preivee 執行董事 Vey-Sern Ling 說，此報導可能影響今天的市場情緒。

受 WSJ 報導影響，截稿前，那斯達克期貨下跌 0.3%。那斯達克綜合指數周二收高 1.65% 至 13555.67 點。