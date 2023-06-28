鉅亨美股雷達：市場等待鮑爾最新言論 美恐祭AI晶片新禁令衝擊輝達股價

美股重要看點：

市場等待鮑爾言論。美光 (MU-US) 將在盤後公布財報。美國 10 年期公債殖利率來到 3.737%。美股期貨週三 (28 日) 漲跌不一，道瓊期貨漲 0.05%，標普 500 期貨跌 0.16%，那斯達克 100 期貨跌 0.36%。

投資人等待鮑爾的最新言論，他將於周三在葡萄牙辛特拉舉行的歐洲央行中央銀行論壇上與世界各地的央行官員一起發表講話。鮑爾近期表示，由於寬鬆經濟、抑制通膨的政策目標尚未完全實現，預計 Fed 將進一步升息。

滙豐 (HSBC) 發布 2023 年中投資展望報告指出，美國經濟將在今年第四季陷入衰退，而歐洲則將在 2024 年步入後塵。

滙豐資產管理公司全球首席策略師 Joseph Little 表示，儘管部分經濟領域迄今仍保持彈性，但風險平衡表明，目前經濟衰退風險很高，歐洲和美國在總體情況一致。

Little 在報告中表示：「溫和的利潤衰退已出現，企業違約也開始蔓延。令人欣慰的是，我們預計高通膨將相對較快地放緩，這將為政策制定者創造降息的機會。」

Little 承認，如果通膨仍遠高於目標水平，許多主要經濟體都是如此，央行將無法降息，因此重要的是經濟衰退不要來得太早並導致通膨減緩。「即將到來的經濟衰退情景將更像 1990 年的經濟衰退，預期美國國內生產毛額 (GDP) 下降 1%-2%。」

俄羅斯局勢方面，白俄羅斯總統盧卡申科周二證實，瓦格納傭兵集團首腦普里格津已經抵達白俄羅斯，而美國政府日前曾表示，若普里格津現蹤與美方簽訂引渡條約的國家，希望能引渡他。

按照此前克里姆林宮的說法，普里格津在上周六晚撤軍後，將前往白俄羅斯。不過，此後各方均無法證實他的下落，也無法確認他是否已經抵達白俄羅斯。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 5 月商品貿易帳初值 (億美元)，前值 - 971

美國 5 月批發庫存月率初值 (%)，前值 - 0.1

重要個股動態：

華爾街日報 (WSJ) 報導美國研擬對中國擴大人工智慧 (AI) 晶片出口管制後，輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 周二 (27 日) 盤後下挫 3%，周三亞洲盤時段，中國 AI 相關類股也重挫。

彭博行業研究分析師 Robert Lea 認為，美國擴大禁令或許能拖延中奪企業的 AI 進展，但長期來說不會帶來大幅改變。

NVDA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 今年與許多其他科技股一樣大幅走高，迄今已有 34% 漲幅，但伯恩斯坦分析師表示，隨著上半年結束，投資人恐該自該股「離場觀望」了。

伯恩斯坦 (Bernstein) 分析師 Mark Shmulik 報告寫道，科技巨頭 Alphabet 向來是常勝軍，投資者很難對其做空，但目前該股可能已達完美估值。

GOOGL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

好市多 (COST-US) 跟進 Netflix (NFLX-US)，現在也開始抓寄生用戶。該零售商周二（27 日）表示，即日起嚴格執行會員政策，杜絕非會員借卡購物。

根據好市多說法，店員通常結帳時要求購物者在收銀台出示會員卡，現在就連自助結賬台上都必須使用帶有照片的卡片，倘若購物者的會員卡沒有照片，就必須向工作人員出示帶照片的身份證件。