未來仍有三大變數 黃金恐陷震盪

一提到黃金，很多人會聯想到它是屬於抗通膨商品，具有保值作用，究竟黃金與通膨的關係如何？雖然美國通膨明顯降溫，但聯準會升息之路仍未到盡頭，展望未來，佈局黃金是該系好安全帶？還是可以期待它有機會再刷新紀錄？

通膨對金價有利？專家說分明

黃金向來被視為可以抵禦通膨，主要是通膨攀升，貨幣購買力將下降，但實質資產的黃金價值仍能維持或增加，具有保值潛力。

TJM Institutional Services 董事總經理 Jim Iuorio 以 1970 年代為例，1973 年~ 1979 年期間，美國通膨率高漲，每年平均通膨率約 8.8%，使得金價飆漲，年報酬率高達 35%。類似的場景也於 2021 年發生，2021 年 3 月消費者物價指數 (CPI) 大幅上升，年增率高達 2.62%，當時金價約每盎司 1,700 美元。爾後幾個月，金價與通膨雙雙一路上漲，金價於 2022 年 3 月達到週期高峰 (約 2,050 美元)，通膨則於同年 7 月達到頂峰 (9.06%)。

不過，Jim Iuorio 認為，此波通膨危機與 1970 年代的成因不同，1970 年代通膨／停滯性通膨主要是受到油價高漲所驅動，並非只是需求過多，故聯準會無法光靠升息解決通膨問題。因此，1970 年代黃金牛市表現，或許是反映了當時投資人對整體經濟前景缺乏信心，也不信任聯準會有能力達成任務。反觀 2021 年的高通膨，主要是政府支出、供應鏈中斷，以及長期低率環境所致。

雖然通膨原因不同，解決方式卻是如出一轍，1970 年代通膨危機一直延燒到 1980 年代，當時聯準會主席伏克爾 (Paul Volcker) 決定大力升息以終結通膨，就算會對經濟造成壓力也義無反顧。此波通膨亦是如此，聯準會也不惜犧牲經濟成長，於 2022 年 3 月啟動升息循環，以暴力升息方式來力壓通膨。

Jim Iuorio 指出，伴隨聯準會激進升息，美元大漲，金價則從頂峰開始一路狂跌，七個月內貶值了 20%，於 2022 年 10 月觸底 (1,625 美元)。因為此時，市場才開始看得見升息的終點。

總體而言，Jim Iuorio 分析，黃金似乎得益於通膨，但若市場預期聯準會將果斷對抗通膨，黃金的優勢就會變少。簡單來說，通膨對金價有利，但聯準會對抗通膨的高利率或強勢美元策略則對金價不利。

市場充滿變數 黃金仍偏震盪

除了通膨之外，舉凡國際經濟情勢、利率政策、匯率、地緣政治風險、市場情緒、需求面等諸多因素也會影響黃金表現。尤其美國為全球第一大經濟體，深深牽動黃金走勢，也因此，只要聯準會貨幣政策有風吹草動，或是消費者物價指數 (CPI)、生產者物價指數 (PPI) 等重要數據公布，投資市場皆屏息以待。

舉例來說，美國 5 月 CPI 如預期再降溫，數據公布後，美元跳水，黃金則快速走揚；又如聯準會 6 月利率決策會議，暗示今年恐將再升息 2 碼，澆熄市場降息期待，美元迅速拉升，黃金則是回吐漲幅。顯見黃金對於通膨及利率之高度敏感度。

儘管美國通膨已明顯下降，大大降低聯準會再掀起暴力升息的可能性，然而，未來市場仍有三大變數，值得黃金投資人密切留意。首先是升息之路尚未到盡頭：美國 5 月 CPI 年增率雖降至 4%，已連續 11 個月下降，創 2021 年 3 月以來新低；核心 CPI 也如預期降溫，但年增率仍超過 5%，依然很頑固，讓聯準會絲毫不敢鬆懈。

也因此，聯準會雖然 6 月按下升息暫停鍵，利率點陣圖依然透露鷹派色彩，超過半數聯邦公開市場委員會 (FOMC) 委員支持今年再升息 2 碼，利率中位數調升至 5.6%，高於原先預估的 5.1%，超乎市場預期。同時，FOMC 公開聲明亦指出，6 月不升息的原因在於，想讓委員會能夠評估更多資訊，以及其對貨幣政策的影響，此訊息顯露為未來升息埋下了伏筆。

此外，同樣飽受高通膨所苦的澳洲及加拿大央行，先前均暫停升息腳步，卻因為通膨仍然過高，6 月再度升息，出乎市場意料。顯示升息雖然暫時喊卡，不代表貨幣緊縮政策就此結束。因此，只要聯準會通膨之戰未勝利，達到降至 2% 目標之前，通膨依然存在反撲的可能性，升息之路難說已經到盡頭。

二是經濟衰退疑慮升溫：全球今年經濟成長動能熄火，景氣雖然不致於出現懸崖式的大衰退，但市場多認為，軟著陸或是溫和衰退的可能性高。根據過去經驗，景氣衰退之際，黃金通常有不錯表現，報酬率多能超越美股。

Jim Iuorio 指出，近 47 年來 (1973 年~ 2020 年)，總共發生八次衰退，其中有六次金價表現超越標普 500 指數，衰退開始前六個月和結束後六個月，金價平均上漲 28%，表現優於標普 500 指數 37%。因此，未來經濟成長亦值得關注。

三是國際情勢仍嚴峻：芝商所執行董事及資深經濟學家 Erik Norland 指出，自從美國 2021 年自阿富汗撤軍後，地緣政治的不穩定性明顯提升。俄烏戰爭是這段期間最大的地緣政治事件，衝擊全球天然氣、肥料和農產品市場。此外，台灣海峽的情勢也逐漸升溫，亞美尼亞和亞塞拜然以及吉爾吉斯和塔吉克之間更是爆發了衝突。

Erik Norland 分析，全球情勢穩定的時期，股票表現大多優於黃金；全球情勢動盪的時期，黃金表現大多優於股票。因此，未來佈局黃金之際，美中角力戰、台海衝突、俄烏戰爭後續等等國際情勢發展，也是觀察重點。

善用亞洲時段 進行黃金交叉交易

展望未來，在諸多潛在因素牽動之外，黃金表現仍偏震盪格局，也創造了不少投資機會。因此，投資人可以透過黃金期貨參與黃金市場交易，不僅分散投資組合、對沖通膨風險，亦可於市場波動時，管理風險和把握更多交易機會。

尤其芝商所在能源、金屬和農產品市場提供的全球性期貨與選擇權 (或期權) 產品，更有助於投資人執行大宗商品的交叉交易策略。芝商所國際研究暨商品開發部總監廖耕輝說明，芝商所主要大宗商品期貨之市場參與度，在過去幾十年來有不斷擴展，尤以亞洲交易時區 (新加坡早上 8:00 至下午 8:00) 最明顯，市場深度與交易量持續提升，而且呈現極具競爭力的買賣價差。

因此，國人可以善用亞洲交易時段，部署芝商所黃金期貨與原油、天然氣、銅、玉米、黃豆等其他大宗商品的交叉交易策略，以利實現投資組合多元化或活用各項價差機會。

目前芝商所推出標準 (代碼 GC)、迷你 (QO)、微型 (MGC) 等三種黃金期貨合約可供選擇，其中，迷你黃金及微型黃金的合約規格大幅降低，讓更多小額投資人可以參與黃金市場交易，例如微型黃金期貨只有標準合約規格的十分之一，原始保證金僅需 913 美元，門檻相當低。因此，投資人可以善用不同合約規格的黃金期貨，彈性管理頭寸，執行更多元的投資策略。