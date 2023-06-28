〈貴金屬盤後〉美國經濟數據強勁 市場焦點轉向鮑爾演說 金價走低  

黃金期貨周二 (27 日) 回吐漲幅，主因是美國經濟數據強勁，交易員等待聯準會 (Fed) 主席鮑爾周三的演說，尋找更多和利率前景有關的線索。

8 月交割的紐約黃金期貨收盤下滑 10 美元或 0.5%，報每盎司 1923.80 美元。

美國周二公布的數據顯示，6 月消費者信心上升到將近一年半新高，5 月新屋銷售的獨棟房屋銷售成長 12.2%，超乎市場預期。

OANDA 資深市場分析師 Edward Moya 說：「黃金不樂見這些消息，良好的經濟數據，將升高 Fed 緊縮可能性，並推升美債殖利率。」

10 年期美債殖利率上揚 4.8 個基點至 3.767%，幾乎就快觸及 5 月 26 日突破的 3.85%，也就是三年新高。殖利率上揚，代表投資人持有黃金等不孳息資產的機會成長增加，因而不利價格。

黃金周一因為俄羅斯政局短暫的動盪而上漲。但德國商業銀行的分析師表示，對黃金來說， 關鍵在於俄羅斯內部有多緊張，以及任何試圖推翻政府的努力，有沒有可能影響全球的貨幣測ˋ。

黃金本月迄今下挫逾 2%，很可能連兩個月收黑，對美國利率維持在高點更長久的押注，打壓不孳息的黃金，也讓黃金做為傳統避險工具的角色黯然。

投資人等待鮑爾周三的演說，以及周四將出爐的多項重要經濟數據。

RJO 期貨資深市場策略師 Bob Haberkorn 說：「從現在起到周四，將出現很多搖擺不定的交易。」

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