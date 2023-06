〈美股盤後〉鮑爾稱今年可能再升息2次 標普終止連三跌

聯準會 (Fed) 主席鮑爾週四 (22 日) 續「放鷹」,科技股和非必需消費品類股勁揚,標準普爾 500 指數收紅 0.37%,終止過去連續三個交易日連跌格局。

政經方面,多國央行鷹聲嘹亮,在物價上漲壓力持續高燒不退的情況下,英國和挪威央行週四齊宣布升息 2 碼,超乎市場預期。

聯準會主席鮑爾週四向參議院銀行委員會表示,絕大多數委員認為利率還有上升空間,今年再升息 2 次將是適宜的做法,但需要參考更多經濟數據。

他提到,工薪階級家庭是高通膨最直接、最迅速的受害者。為了這些人和所有其他人的利益,需要把通膨率恢復到 2% 目標,對支持美國經濟的長期健康至關重要。

鮑爾言論表明,假設經濟繼續按照目前的路徑發展,那麼進一步升息是對聯準會政策很好的猜測。芝加哥商業交易所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示,交易員預測聯準會 7 月升息 1 碼的可能性達 77% 左右。

地緣政治方面,美國總統拜登週四指出,中國國家主席習近平是獨裁者的有關言論不應該對中美兩國關係帶來負面影響,同時他表示,仍希望與習近平會面。

週四 (22 日) 四大指數表現:

標普 11 大板塊有 5 大板塊收紅,非必需消費品、通訊服務和資訊科技領軍走高,房地產、能源和金融領跌。 (圖片:finviz)

焦點個股

科技五大天王全數揚升。亞馬遜 (AMZN-US) 大漲 4.26%;Meta (META-US) 上漲 1.15%;蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.65%;Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.16%;微軟 (MSFT-US) 上漲 1.84%。

道瓊成分股逾半收跌。波音 (BA-US) 下跌 3.05%;摩根大通 (JPM-US) 下跌 1.93%;IBM (IBM-US) 下跌 1.88%;開拓重工 (CAT-US) 下跌 1.71%;Merck (MRK-US) 上漲 2.3%

費半成分股逾半收紅。應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.65%;AMD (AMD-US) 下跌 1.26%;美光 (MU-US) 漲 0.68%;德儀 (TXN-US) 上漲 1.26%;高通 (QCOM-US) 上漲 0.55%;輝達 (NVDA-US) 下跌 0.046%。

台股 ADR 多回暖走高。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.47%;日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.04%;聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.06%;中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.30%。

企業新聞

微軟 (MSFT-US) 揚升 1.84% 至每股 339.71 美元。微軟與聯邦貿易委員會 (FTC) 週四召開聽證會,這場聽證會可能決定科技史上規模最大的收購之一的命運。FTC 要求聯邦法院暫停微軟完成對動視暴雪的收購,稱該交易將損害影視遊戲市場的競爭。

Overstock.com (OSTK-US) 以 2150 萬美元成功競購美國家居用品零售商 Bed Bath & Beyond (BBBYQ-US) 資產後,前者股價飆升超過 17% 至每股 24.84 美元。後者股價下滑 0.05% 至每股 0.20 美元。連年虧損的 Bed Bath & Beyond 在 4 月 23 日向紐澤西州破產法院聲請破產保護,未來將關閉全美 360 家 Bed Bath & Beyond 門市及 120 家 Buybuy Baby。

波音零部件供應商 Spirit AeroSystems Holdings 表示將暫停堪薩斯州一家工廠的生產,該公司的工人宣布從本週末開始舉行罷工,Spirit AeroSystems Holdings (SPR-US) 下跌 9.34%。波音 (BA-US) 下跌 3.05%。

輝達 (NVDA-US) 收黑 0.046% 至每股 430.25 美元。美國證券交易委會 (SEC) 披露的文件顯示,輝達董事 Mark A Stevens 於 6 月 16 日減持 118,602 股,價值 5,112.1 萬美元。

3M (MMM-US) 收低 1.02% 至每股 100.43 美元,盤後股價暴漲逾 5%。3M 宣布已與美國多家公共供水系統達成 103 億美元的和解協議,以解決與「永久化學物」有毒化合物 PFAS 有關的水污染索賠

經濟數據

美國上週初領失業金人數報 26.4 萬,預期 26 萬,前值 26.4 萬

美國上週續領失業金人數報 175.9 萬,預期 178.2 萬,前值 177.2 萬

美國 5 月芝加哥聯準銀行全國活動指數報 - 0.15,預期 0,前值 0.14

華爾街分析

U.S. Bank Wealth Management 首席股票策略師 Terry Sandven 表示:「那指收高,但話又說回來,該指數昨天收跌。股市似乎處於暫停模式。牛市和熊市陣營之間的拉鋸戰進入平衡狀態,這意味著在可預見的未來不確定性和波動性將會增加。」

Invesco 首席全球市場策略師 Kristina Hooper 認為:「如果聯準會今年確實再升息 2 次,就有可能導致經濟陷入嚴重衰退。」

摩根大通分析師 Marko Kolanovic 點評:「由於聯準會激進的貨幣緊縮政策對經濟的滯後影響,美股今年下半年將經歷動盪。」

