Fed鴿派官員：進一步升息的門檻提高 支持今年利率持平

聯準會 (Fed) 鴿派官員波斯提克 (Raphael Bostic) 表示，他支持央行今年維持利率不變，保留時間消化過去的升息並讓通膨緩解下滑是謹慎的作法。這使他成為 Fed 6 月會議後，第一位認為 7 月升息過於急躁的官員。

波斯提克為亞特蘭大聯邦準備銀行總裁，他周三 (21 日) 撰文說：「讓限制性政策運作一段時間是謹慎的，因為政策保持在真正限制性水準的時間不到一年，而貨幣政策改變真正影響經活動，是需要時間的。」

他說：「我們有很好的理由，預期政策緊縮會在未來幾個月愈來愈有效，並加速達到目標的進展。」

波斯提克支持今年利率維持在現行水準不變。(圖: REUTERS/TPG)

波斯提克稍後接受 Yahoo Finance 訪問時說：「我的底線是，我們應該在今年接下來的時間裡，讓利率保持在現有水準。」而且，他支持在 2024 年下半年以前都不降息。

他認為，如果 Fed 推動繼續升息，會產生讓經濟消耗過多動能的非必要後果。「我認為，我們身處在應該讓聯邦公開市場委員會 (FOMC) 已經完成的工作在經濟中發揮效果，再看看是否要繼續讓通膨回落到我們的目標。」

波斯提克同意，「進行下一次升息的門檻，與幾個月前相比變高了。」理由是隨著通膨減緩，實質利率上揚，貨幣政策實際上變得更緊縮，如果通膨趨勢延續下去，將有助於 Fed 實現目標。

波斯提克呼籲 Fed 觀望的論調，和 Fed 主席鮑爾稍早的國會證詞相左。鮑爾向國會議員表示，平抑通膨還有迢迢長路要走，需要進一步升息，並引述 FOMC 對今年還有兩次升息的利率預測點狀圖內容。

目前美國基準利率為 5.00-5.25%，鮑爾和波斯提克談話後，芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，預期 7 月再升 1 碼 (25 個基點) 的機率從 76% 略降到 71%%。投資人也排除了 12 月降息的可能性。

古爾斯比說，Fed 採取「等待並觀察」的策略。(圖: 芝加哥聯準銀行)

同屬鴿派陣營的芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 周三稍早說，上周按兵不動是個「千鈞一髮」的決定，因為 Fed 官員還在試圖弄清楚，過去這段時間的政策緊縮，是否足以抑制通膨。

美國 3 月接連爆出區域銀行倒閉，比起同事，古爾斯比顯然更在意金融情勢收緊的問題。

他說，Fed 決定下一步之前， 需要看到通膨和勞動力市場更清晰的路徑。「我覺得 Fed 的架構是『等待和觀察』。如果沒看到進展，就是答案，如果看到了進展，那也是答案。」

古爾斯比是上周無異議支持暫停升息的 FOMC 成員之一。波斯提克是 2024 年的投票委員之一，雖然他今年沒有投票權，仍出席所有 Fed 會議。