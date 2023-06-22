富國銀行：除非Fed採更激進行動 否則科技股漲勢不會停止

富國銀行 (Wells Fargo) 股票策略主管 Chris Harvey 表示，除非美國聯準會 (Fed) 採取更激進的行動並衝擊美國經濟，否則科技股的強勁的漲勢不會停止。如今的市場如同 1999 年的科技股繁榮，美國經濟對利率的敏感程度遠低於預期。

Harvey 在接受採訪時表示，現在的市場類似於 1999 年和 2000 年的科技股繁榮時期，當時直到貨幣緊縮政策擾亂市場，上漲才結束。

Harvey 指出，如今最重要的，就是科技股不會崩盤，除非美國經濟遭受波壞，否則市場趨勢是不會改變的。這就是 1999 年發生的事情，而現在也很可能會發生這種情況。

而且，他認為，在 Fed 變得更加激進之前，都無法對美國經濟造成衝擊。因此，雖然會遇到一些波動，市場會拉回，大型科技股也會回調，但主體趨勢仍然存在，直到經濟崩潰才需考慮趨勢轉向問題。

Harvey 也表示，儘管 Fed 一直在積極對抗通膨，但事實證明，美國經濟對利率的敏感度遠低於預期，而且自 3 月份銀行業危機以來，經濟衰退的可能性有所下降。消費者和企業在財務上都保持彈性，雖然部分產業在借貸成本上升的壓力下陷入困境，但其他產業仍然強勁。

Harvey 指出，需要出現某種衝擊才能讓美國經濟真正陷入衰退，需要更多時間，會比眾人預期的時間要長得多。

另外，Harvey 也表示，今年推動大型科技股強勁上漲的另一個因素，是機構投資人多年來一直減持蘋果 (AAPL-US) 和微軟 (MSFT-US) 等公司股票，但如今正在迎頭趕上。富國銀行對標普 500 指數今年底的目標價為 4200 點。