Fed理事鮑曼放鷹：需進一步升息抑制通膨

美國聯準會（Fed）理事鮑曼（Michelle Bowman）周四（22 日）表示，需要進一步升息降低通膨，尤其是核心通膨。她在談話中使用「複數」升息表明，她是大多數認為 Fed 將在 2023 年剩下的四次貨幣政策會議上至少升息兩次的官員之一。

鮑曼說：「我支持聯邦公開市場委員會（FOMC）上周做出保持聯邦基金利率目標區間穩定，並繼續減少 Fed 證券持有量的決定。」她認為儘管貨幣政策大幅收緊，仍看到通膨水準高到令人無法接受，隨時推移有必要進一步上調政策利率，以將通膨降至 2% 目標。

鮑曼談話中提到，可能需要提高借貸成本來冷卻持續高漲的核心通膨。她說，儘管迄今為止，收緊貨幣政策對經濟活動和通膨產生了一些影響，但核心通膨自 2022 年秋季以來基本處於穩定狀態，預估 Fed 需要進一步提高聯邦基金利率，以實現充分限制性的貨幣政策立場，從而有效且持久地降低通膨。

至於今年還要升息多少次，她在談話中使用「複數」升息表明，她是大多數認為 Fed 將在 2023 年剩下的 4 次議息會議上至少升息 2 次的官員之一。

根據點陣圖，有 Fed 官員預估利率將再上升整整一個百分點，從目前的 5% 至 5.25% 的區間升至 6% 到 6.25% 的區間。

鮑曼的表態回應 Fed 主席鮑爾本周在國會山莊傳達的資訊。鮑威爾周三在眾議院金融委員會作證時表示，決策者預計需要繼續提高利率，以減緩美國經濟成長並遏制價格壓力。

鮑爾周四進一步表示，美國通膨率降至 2% 對於保持經濟長期健康至關重要。他說，高通膨對工薪家庭的衝擊最快也最直接，讓通膨可持續的回到 2% 水準對於這類群體和其他人都有利。

Fed 致力於使通膨處於可控水準，Fed 中絕大多數人認為已接近這個目標，但還需要再做一點工作，繼續提高利率。

Fed 上周貨幣政策會議上發布的最新經濟預測顯示，根據預測中值，決策者預估今年利率將再上調 2 碼（50 個基點）。

如今，Fed 內部對是否繼續升息以及升息幅度的分歧越來越深。鮑曼等人主張進一步升息——當前市場主流預測也是 7 月份的貨幣政策會議將恢復升息；而另一些 Fed 官員則表示，他們需要在做出決定之前研究更多數據，亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）呼籲不要再升息。

