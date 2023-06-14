〈商品報價〉需求面轉好 BDI連七紅

澳洲與巴西的鐵礦砂運輸交易活躍，支撐海岬型船運費走強，使波羅的海綜合指數 (BDI) 周二 (13 日) 上漲 18 點，或 1.7% 至 1074 點，連續第七個交易日上漲。

海岬型運費指數 (BCI) 上漲 55 點，或 3.59% 至 1587 點；平均日租金增加 461 美元報 13163 美元。船舶經紀人 Allied 商表示，由於澳洲與巴西的鐵礦砂活動活躍，扭轉了本周海岬型市場的狀況。此外，在鐵礦砂價格上漲之際，中國的買家現在目標是滿足需求。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 平盤 1144 點不變；平均日租金增加 2 美元報 10297 美元。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 下跌 4 點，或 0.55% 至 722 點。

鐵礦砂部分，由於中國人行 10 個月來首次下調調降短期貸款利率，提振市場情緒，激勵天津港進口價反彈 0.44% 至 112.9 美元；連續月紐約鐵礦石上漲 3.29% 至 114.46 美元。

中國央行周二意外下貸款利率，表明決策者對復甦乏力越發不安，這可能預示著將有更多措施，來推動中國經濟重回正軌。

《彭博》引述消息人士報導，在政府擬議的刺激計畫中，房地產市場支持措施是關鍵內容之一。 消息人士透露，監管機關正尋求降低未償還房貸的成本，並透過國家政策性銀行增加再貸款（relending），以確保建商交屋。