散裝市場有3個結構性利多 中長期運價走升可期

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-05-01 10:30

‌



在美國拋出高關稅議題後，目前全球政經局勢處高度不穩定狀態，但散裝航商不悲觀，多看好中長期運價走升，散裝市場仍有 3 個潛在利多值得留意，包括非洲市場崛起、俄烏戰後需求，以及散裝供需結構趨健康。

‌



展望今年，台航認為，俄烏戰爭如能提早結束，龐大的重建需求將會對中小型船舶船噸需求有明顯的助益。

惟須留意，美國高關稅政策造成高度不確定性，今年整體運價是否會較去年高，較難預測，但中長期而言，運價提升可期。