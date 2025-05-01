散裝市場有3個結構性利多 中長期運價走升可期
鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-05-01 10:30
在美國拋出高關稅議題後，目前全球政經局勢處高度不穩定狀態，但散裝航商不悲觀，多看好中長期運價走升，散裝市場仍有 3 個潛在利多值得留意，包括非洲市場崛起、俄烏戰後需求，以及散裝供需結構趨健康。
正德 (2641-TW) 指出，第一，非洲市場基建投資加速提供全新的增長機會；第二，儘管俄烏戰爭停戰不確定性仍大，但可以預期，戰後重建和復甦將推升原物料運輸貿易；第三，日趨嚴謹的環保法規，使船舶降速或退役，使散裝運力供給的逐漸減少，然而，今明年散裝新造船數量偏低。
台航 (2617-TW) 則指出，去年底至本年初，中國對原物料需求減緩且美中關稅貿易戰升高，散裝運價走勢低迷，不過，2 月中旬起散裝運價因南美穀物出口逐漸進入旺季，已開始反彈走升。
展望今年，台航認為，俄烏戰爭如能提早結束，龐大的重建需求將會對中小型船舶船噸需求有明顯的助益。
惟須留意，美國高關稅政策造成高度不確定性，今年整體運價是否會較去年高，較難預測，但中長期而言，運價提升可期。
台航進一步說明，未來三年新船運力成長有限，不過，今年實施 FuelEU Maritime 溫室氣體排放罰款且每 5 年逐期調高，再者，IMO MEPC(海洋環境保護委員會) 決議也將從 2028 年起實施溫室氣體燃料強度 (GFI)，將促使更多船舶以經濟航速運行，導致船舶周轉率減少。
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