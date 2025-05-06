慧洋-KY 4月營收不減反增 但匯損已吃掉部分獲利

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-05-06 15:43

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散裝航商慧洋 - KY(2637-TW) 今 (6) 日公布 4 月合併營收為 13.58 億元，月增 6.24%，年減 25.02%，自結稅前盈餘為 2084 萬元，年減 96.38%，匯損吃掉部分獲利，每股盈餘 (EPS)0.03 元，呈連續 2 個月獲利。

慧洋指出，4 月受到美國關稅政策影響，全球經貿動盪，但單月營業利益 2.37 億元，營業利益率由 12% 回升至 17%，反映大宗原物料受關稅衝擊程度相對小，不過，由於新台幣、日元和瑞士法郎等幣別相對美元升值，認列匯兌損失 300 萬美元，吃掉部分獲利。

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累計前 4 月，慧洋合併營收 48.68 億元，年減 25.11%，營業利益 4.38 億元，稅前虧損 1.5 億元，每股虧損 0.2 元。

慧洋說明，散裝航以運輸大宗原物料為主，相較於貨櫃航運受關稅政策衝擊程度較小，但美國政策方向反覆不定，增添市場不確定性，恐進一步影響各產業投資信心和全球貿易活絡程度。

中國作為全球最大原物料進口國，短期內可能因轉口貿易而拉長船舶航程，有助運價向上，但若美中貿易問題遲遲未解，中長期恐導致整體散裝航運需求下滑。