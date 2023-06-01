量價齊跌 Q1 Enterprise SSD營收季減近5成

據 TrendForce 研究顯示，淡季效應與高通膨使導致北美 Server ODM 及中國等市場採購動能下滑，供應商 Enterprise SSD 第一季庫存不降反升，降價求售，Enterprise SSD 面臨量價齊跌，第一季營收季跌 47.3%，達 19.98 億美元。而 Server ODM 經第一季庫存去化，第二季採購需求將小幅上升。

第一季鎧俠 (Kioxia) 上升至第三名，Enterprise SSD 營收約 2.96 億美元，季減 39.7%。TrendForce 表示，如果鎧俠與威騰進一步整合，威騰將更專注 Client SSD 的開發，而鎧俠則可以全力投入增強企業客戶驗證，有助擴大 Enterprise SSD 出貨量並實現成長。

三星 2022 年第四季起便以價格戰擴大市占率，但 2023 年客戶的伺服器出貨目標大幅修正，導致第一季 Enterprise SSD 訂單需求萎縮，第一季 Enterprise SSD 營收為 8.01 億美元，季減 55.0%。因北美客戶仍在持續調整庫存，第二季營收可能持續下滑，預期下半年才有機會回升。

SK 集團受整體市場疲弱影響，第一季 Enterprise SSD 營收達 4.58 億美元，季跌 36.4%。隨著中國市場整體庫存去化和總採購容量的逐步恢復，需求將逐漸回升，SK 集團第二季 Enterprise SSD 營收成長率及市占率有機會優於平均值。

美光部分，第一季 Server ODM 需求下修，營僅 2.18 億美元，季跌 29.2%。TrendForce 認為，由於美光在中國市場發展受限，影響 Enterprise SSD 出貨量，後續必須擴大與其他地區客戶合作，其中以北美客戶的驗證進度尤為重要，將會是決定營收表現的關鍵市場。