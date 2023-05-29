全球記憶體晶片價格反轉倒數計時？AI需求不應被高估

「現在記憶體、SSD（固態硬碟）的價格已經低到像白菜，沒有下降空間了。」一位記憶體供應鏈人士近日感嘆道。

據《財聯社》報導，一位記憶體供應鏈人士說：「其實記憶體和 SSD 基本上每年 6 月都會是全年價格的最低點，所以目前記憶體晶片的售價仍在下降，但我們普遍認為 6 月會迎來回溫。」

多位業界人士均表示，目前記憶體晶片的售價已經低於或接近成本價，沒有下降空間。業界人士判斷，記憶體晶片漲價的原因，並非需求激增，而是去庫存措施見效，加上價格已降至冰點，採購需求出現變化。

「在原廠陸續宣布減產之下，部分領域的需求因為擔心價格即將落底而略有提升，而非終端需求有起色。目前晶元領域的庫存壓力仍高，但就整個記憶體市場而言，供需不平衡的狀況相較 Q1 有好轉。」集邦咨詢分析師吳雅婷表示。

值得一提的是，近日人工智慧（AI）成為熱門話題，但多位業界人士均認為，由於基數過低，AI 對行業的影響有限。「說實話，它（AI）的影響沒那麼大。打個比方，並非我們企業的情況，比如說 AI 用途的本身可能佔（企業營收的）0.1%，現在就算它翻了 10 倍，也就變成 1%，其實對於整個體量來說，沒有太大的影響。」深科技證券部人士說。

「今年市場熱議的 ChatBOT，確實將帶動 AI 伺服器出貨量，包含 Microsoft、Google 等雲端服務商都積極投入，集邦咨詢預估 2023 年 AI 伺服器出貨量同比增長將逾 10%。不過，由於目前 AI 伺服器佔整體伺服器出貨比例仍不及一成，尚無法反轉整體伺服器疲弱態勢。」集邦咨詢分析師亦持類似看法。

江波龍 (301308-CN) 、佰維存儲 (688525-CN) 等企業均表示，AI 暫未對業務產生直接影響，深科技 (000021-CN) 證券部人士更直言：「可能是受外部信息影響在追概念」。