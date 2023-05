黃仁勳：AI將重塑電腦產業 是台廠的黃金機遇

AI 晶片大廠輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳今 (27) 日受邀出席台大畢業典禮,在致詞時除了以輝達的三個故事勉勵畢業生,也指出 AI 正在重塑電腦產業,將是產業的再一次重生,為台灣廠商的黃金機遇。

黃仁勳表示,自己比現場畢業生早 40 年畢業,回想自美國大學畢業時、事情看似成功,但創辦輝達後,曾承受一連串的失敗、屈辱及丟臉的時刻,因此向台大畢業生分享輝達的三個故事。

黃仁勳指出,輝達先前與日本遊戲商 SEGA 開發個人電腦遊戲應用的 3D 繪圖晶片,但經過 1 年開發後,才驚覺設計架構錯誤,因此聯繫 SEGA 的執行長解釋自家設計方向錯誤,不僅無法完成合約要求,也建議 SEGA 應找尋其他合作夥伴。

當時他尷尬地向 SEGA 執行長要求支付所有費用,否則輝達將破產,SEGA 執行長理解並慷慨答應支付費用,讓輝達多生存六個月,黃仁勳說,他很丟臉地去承認錯誤、並尋求他人協助幫忙,保存輝達的一線生機。

之後輝達決定發展 CUDA 繪圖晶片架構,並在 2007 年推出,期待該架構協助科學、物理模擬到影像應用運算,但是要打造成一個平台,需要許多開發者參與其中,並投入大量時間與成本,需要更多使用者開創新的應用領域。

不過,這段時間輝達獲利表現差,黃仁勳坦言,股東皆要求公司改善獲利,但輝達堅持不懈,持續透過 GPU 技術大會 (GTC) 推廣 CUDA 架構,最終等到商機爆發,2012 年時,有開發者發現 CUDA 架構明顯加速深度學習 (deep learning) 的運算效能,十年後全球 AI 革命啟動,輝達成為全球 AI 開發者的核心引擎,因此認為願景要實現前,開發和醞釀過程需忍受長時間的失敗或痛苦。

黃仁勳分享,2010 年 Google 推出智慧型手機 Android 作業平台,輝達也有意從跨出 PC 領域、進軍手機市場,不過手機市場競爭激烈,輝達最終作出艱難決定、放棄手機市場,藉此更了解公司願景,強調戰略性撤退、決定該取捨或放棄什麼,是能否成功的最核心關鍵。

隨後,輝達轉身投入機器人應用,並取得成果,現在輝達在自動化和機器人運算領域的營收已達數十億美元。

針對 AI,黃仁勳說,AI 產業正蓬勃發展,如汽車自動駕駛的軟體,打開由電腦自動執行任務的大門,將為全球最大的兆級產業,如醫療保健、金融服務、交通運輸和製造業,開啟巨大機遇,AI 將創造出以前不存在的新機會,如數據工程師、AI 工廠作業員和 AI 安全工程師等。

黃仁勳強調,AI 將改變每一份工作,大大提升工程師、設計師、藝術家與業務等工作表現,預期每家公司和大家都必須學會善用 AI,儘管有些人擔心 AI 可能會奪走他們的工作,但對 AI 瞭如指掌的專家將會取而代之。

最後,黃仁勳認為,現階段正處於 AI 技術時代的開端,AI 將從根本上重塑電腦,是電腦產業的再一次重生,也是台灣廠商的黃金機遇,並重申 1984 年是完美畢業的一年,預期 2023 年也是如此。

黃仁勳也勉勵畢業生,「你是為食物而奮鬥,或是逃避成為食物而奔波。(Either you’re running for food or you’re running from being food.)」,直言全球正步入 AI 時代,也許人生路程難免犯錯且痛苦,但要相信依循自己的腳步實現夢想,並記住不斷跑下去,而不是用走的,因為世界不會停下來等你。