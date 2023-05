汽車零組件大廠東陽 (1319-TW) 今 (15) 日公布 4 月自結合併稅前盈餘 3.01 億元,年增 47%,創同期新高,累計前 4 月稅前盈餘 9.27 億元,每股盈餘(EPS)1.54 元,創 2016 年以來 8 年同期新高,稅前 EPS 1.54 元。

東陽表示,營收和獲利動能回穩,主要是因 AM、OEM 事業群因應市場逐漸回升溫,加速生產和物流排程,滿足客戶交貨需求。

展望後市,東陽強調,將持續配合新能源車發展趨勢,布局新市場。

法人則偏多看待,第二季東陽營運將淡季不淡,儘管 4 月因清明假期使工作天數減少,令營收較 3 月下滑,但北美 AM 市場需求仍強,5 月 AM 出貨再回升,估 AM 季營收有望保持在高檔水平。

另一方面,隨著東陽轉投資事業的中國工廠稼動率持續回升,法人預估,東陽第二季獲利有望季增逾 1 成,但留意去年同期有較高的匯兌利益和處分轉投資貢獻,墊高比較基期。