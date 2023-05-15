〈台股盤前要聞〉OPPO棄自研晶片聯發科受惠、碳權概念股法說登場 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，OPPO 結束自研晶片業務，未來旗艦機種晶片將回頭採聯發科、高通方案，其中聯發科可望受惠最深；手握碳權的兩大造紙廠將召開法說，市場聚焦碳匯商機。以下是今 (15) 日必看重要財經新聞。

OPPO 結束自研晶片業務 回頭採用聯發科、高通晶片

OPPO 宣布結束旗下哲庫 (ZEKU) 業務，震撼全市場，正式宣告自研晶片之路走到盡頭，也讓兩大手機晶片供應商聯發科 (2454-TW)、高通鬆一口氣，未來旗艦機種晶片也將回頭採用兩大業者的方案，尤其聯發科與 OPPO 近年合作關係緊密，聯發科可望受惠最深。閱讀全文...

手握碳權！兩大造紙股法說會如何「碳」吉受矚目

近期因為手握碳權而很夯的造紙股－－華紙 (1905-TW)、永豐餘 (1907-TW)，其法說會將於本周上陣，除了國際漿價走低對營運影響的展望，台灣碳權交易將開張，兩家公司的碳匯商機到底多大將是各界關注焦點。閱讀全文...

華碩上調 Q2 營收成長幅度 損平機率高

華碩 (2357-TW) 認為，目前庫存調整已接近完畢，第二季營收、獲利將優於先前預期，營收成長上修至 1 成以上，並有高機率能夠損益兩平。閱讀全文...

敦泰客戶拉貨恢復正常水準 Q2 起營收逐季走揚

驅動 IC 廠敦泰 (3545-TW) 董事長胡正大表示，儘管中國手機需求並未明顯復甦，但在非中國的海外市場有斬獲，客戶 4 月拉貨回到較正常的水準，且下游庫存也逐步去化，能見度較先前長一些，第二季起營收有機會將逐季走揚，對下半年審慎樂觀。閱讀全文...

房市景氣進入冷卻期！首見連兩月房地合一稅衰退

房市交易趨冷，根據財政部統計資料顯示，全台 4 月的房地合一稅收出現兩位數衰退，4 月個人房地合一稅收為 22.9 億元，年減 28%，是房地合一稅制上路以來，首度出現連兩月年減表現，房仲業者指出，這反映房市高峰期已過，交易量衰退連帶房地合一稅收也開始呈現萎縮。閱讀全文...