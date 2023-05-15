法人按讚！茂順Q1獲利超越預期 投顧估全年EPS逾11元

茂順董事長石正復。(鉅亨網記者張欽發攝)
茂順董事長石正復。(鉅亨網記者張欽發攝)

茂順 (9942-TW) 今 ( 2023 ) 年第一季營收以 11.31 億元創歷史單季次高，在漲價及兩岸產能順暢提升且訂單充足之下，首季稅後純益以 2.11 億元改寫歷史新高，季增 18.54%，年增 51.8%，每股純益 2.54 元。茂順首季獲利超越法人預期，統一及元富投顧相繼調高茂順全年每股獲利可望逾 11 元。

同時，統一投顧最新報告對茂順估 2023 年每股純益由 10.32 元調高到 11.32 元目標價，由 158 元調高到 186 元，元富投顧最新報告對茂順估全年每股純益 10.44 元調高到 11.05 元，目標價由 150 元調高到 180 元，評等均爲「買進」。同時，三大法在上週買超茂順 877 張。

密封元件廠茂順 2023 年第一季營收 11.29 億元，爲單季次高，毛利率以 39.51% 創新高，季增 3.13 個百分點，年增 6.53 個百分點，稅後純益以 2.11 億元改寫歷史新高，季增 18.54%，年增 51.8%，每股純益 2.54 元，超越投顧原預估值。

茂順 2023 年前 4 月營收 15.58 億元，年增 30.01%，創歷史同期新高；相較於電子業在猜測景氣在第二季或第三季落底的不確定性，茂順的接單明朗度高，最新接單狀況已經滿載到 9 月中旬，公司對營運的成長看法相當篤定。

茂順密封元件應用廣泛，目前產值排名全球第五大，台灣第一大，並不受目前消費性電子去化庫存的不利影響，接單明朗；依應用比重來看，汽車、工業用各占 40%，近 20% 用於農業及建設；目前以工業及汽車產品接單最旺，訂單能見度也高。

茂順 2022 年全年營收 41.62 億元，毛利率 34.9%，年減 0.55 個百分點，稅後純益 6.5 億元創新高，年增 20.45%，每股純益 7.82 元，擬配發每股現金 5.6 元，也創新高。

密封元件廠茂順 2022 年初陸續在中國、台灣新增產能，新產能開出後就被客戶訂光，目前訂單接到 9 月中旬，且目前依調漲的新價格交貨，也有利擴產後的獲利能力大幅躍升。

在漲價效益之下，市場估茂順今年的單月營收規模將維持於單月 4 億元以上水準，至於 4 月及 5 月分別有兩岸連續假期因素，單月營收維持在 3.5-4.5 億元，6 月料將因工作天數完整挹注，營收將再攻高。

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+28.86%

$12,886

原投組報酬率

+22.95%

$12,295

投組標的成分

  • 40%

    擎邦

    6122

  • 20%

    虹堡

    5258

  • 20%

    曜越

    3540

  • 10%

    十銓

    4967

  • 10%

    日盛MIT主流基金

延伸閱讀

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞