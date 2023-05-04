一文掌握Fed重點決策：暗示暫停升息、今年不降息、衰退機率低

聯準會 (Fed) 週三 (3 日) 公布 5 月利率會議決定，將基準利率調升 1 碼至 5% 至 5.25% 區間，創 2007 年 8 月以來最高，這是去年 3 月啟動升息周期以來的第 10 次升息。

儘管聯準會暗示暫停升息，但在聯準會主席鮑爾釋出「今年不太可能降息」的言論後，美股走勢急轉直下。

聯準會最新利率聲明與鮑爾記者會重點摘錄如下：

重點一：暗示暫停升息

聯準會正接近所謂的「鷹派暫停」，也就是不升息，但是表明目前仍處於緊縮循環當中。

一文掌握 Fed 重點決策：暗示暫停升息、今年不降息、衰退機率低 (圖：REUTERS/TPG)

會後聲明寫道，委員會將密切關注即將到來的資訊，並評估對貨幣政策的影響，並省略先前 (3 月) 聲明中出現的一句話，即「委員會預期一些額外的政策緊縮或許是合適的」。

鮑爾在記者會上聯準會討論暫停升息的可能性，但沒有在 5 月份這麼做，聯準會正不斷接近暫停升息，但這尚未成為定局，未來利率決定將取決於即將公布的數據。

他強調：「原則上，我們無需升息至過高的水平。」「貨幣政策的立場已經足夠緊縮，或者接近足夠緊縮，可以使通膨隨著時間的推移回到 2% 的目標。」此言暗示，6 月即將舉行的聯準會會議可能暫停升息。

重點二：抗通膨還有很長的路要走

目前通膨率仍遠高於聯準會 2% 的長期目標，美國 3 月消費者物價指數 (CPI) 年增 5%，扣除食品和能源成本的核心 CPI 年增 5.6% 符合市場預期，但略高於前值 5.5%，凸顯美國通膨穩步降溫，但核心通膨仍頑強。

鮑爾說，雖然通膨在過去一年有所改善，但抑制價格壓力的鬥爭遠未結束。自去年年中以來，通膨有所緩和，但通膨壓力持續居高不下，通膨回落至 2% 的過程還有很長的路要走。

鮑爾認為，通膨率不會在一夜間就降到 2%。限制性貨幣政策可能需要一段時間才能使通膨下滑。

聯準會週三宣布量化緊縮 (QT) 仍持續進行，聯準會仍維持每月將資產負債表縮減 600 億美元的美公債和 350 億美元的抵押擔保證券 (MBS) 計畫。

重點三：經濟衰退可能性低

鮑爾樂觀預計，美國經濟將適度增長，經濟衰退的機率低

他提到：「這一次可能真的不一樣，原因是勞動力市場疲軟的初步跡象表明，美國經濟軟著陸的道路並非不可能。在我看來，我們有可能持續讓勞動力市場降溫，而不會像之前許多事件那樣出現失業率大幅上升。」

他指出：「薪資增長一直在下降，這是一個好兆頭。下降到更可持續的水平。在我看來，避免經濟衰退的可能性比發生經濟衰退的可能性更大。」

重點四：今年不太可能降息

鮑爾稱，如果聯準會官員是正確的，那麼降息可能需要一些時間才能看起來合理，此言意味今年不太可能降息。

鮑爾稱：「委員會的觀點是，通膨不會這麼快下降，這需要一些時間，如果那個預測大體上是正確的，那麼降息就不合適了。」

鮑爾研判：「需求和勞動力市場狀況可能需要進一步走弱，才能看到非住房服務領域取得進展，降息才會是合適的。」

儘管鮑爾重申 2023 年不太可能降息，但截稿前，根據 CME Group 的 FedWatch Tool 最新數據顯示，市場預期聯準會最快 9 月開始降息。

市場預期聯準會最快 9 月開始降息 (圖片：FedWatch Tool)

重點五：銀行危機

鮑爾重申最新聲明提到的內容，聯邦公開市場委員會表示，銀行系統的壓力可能會導致美國經濟信貸狀況收緊，這可能會對通膨和經濟造成壓力。

鮑爾也強調，銀行穩健且有彈性，聯準會將從一系列銀行倒閉事件中汲取教訓。

針對矽谷銀行事件，鮑爾表示，矽谷銀行擠兌速度之快是前所未有的，未來需要由監管機構解決。

鮑爾稱：「矽谷銀行的擠兌速度前所未有，現在需要在監管和監督中以某種方式因應，金融監管副主席巴爾將領軍設計解決這些問題的方法。」

針對第一共行銀行被摩根大通收購，鮑爾發表首次評論。

第一共行銀行被摩根大通收購 (圖：REUTERS/TPG)

被問及是否擔心摩根大通收購第一共行銀行變成規模更大的銀行？鮑爾回應：「我們不希望最大的銀行進行大型收購，但這是一家瀕臨倒閉的銀行的例外事件，此次收購對銀行體系來說是一個好結果。」

重點六：擔憂美債違約

聯準會將於 6 月 13 日至 14 日召開利率會議，相當接近達到債務上限的時間。

美國財政部長葉倫週一警示，美國最早可能在 6 月 1 日觸及債務上限，若美債違約，恐將引發「經濟災難」，並在未來幾年推高利率。美國總統拜登已致電國會參眾兩院領袖，要求他們出席 5 月 9 日的協商會議。

葉倫：美國最早可能在 6 月 1 日違約 (圖：REUTERS/TPG)

鮑爾認為，解決兩黨債務上限僵局是國會和拜登政府的任務，他警示，美國債務違約將是前所未見的，這對美國經濟造成高度不確定和相當多變的後果，央行無法保護美國經濟免受主權違約的影響。

鮑爾稱：「任何人都不應認為聯準會真得能保護經濟和金融體系以及我們的全球聲譽免受此類事件可能造成的損害。」

市場反應

受到聯準會接近「鷹派暫停」影響，美股走勢急轉直下，標普尾盤跳水收黑 0.7%，美元指數下滑約 0.65%，金價攀升超過 1.2%。

債券價格走高，對聯準會利率政策較為敏感的 2 年期美債殖利率下滑 14 個基點，暫報 3.8316%，10 年期美債殖利率跌幅擴大到 9 個基點，暫報 3.349%。

華爾街分析

Bleakley Financial 投資長 Peter Boockvar 表示：「聯準會 5 月聲明重點與 3 月的大致相同。他們特別重申，美國銀行體系是健全和有彈性的，還重申家庭和企業信貸條件收緊可能會對經濟活動、招聘和通膨造成壓力。

Boockvar 稱：「正如市場預期的那樣，現在是暫停升息的時候了，這意味著對抗通膨仍在進行中，但至少他們可以坐下來決定，緊縮政策程度可能適合，通膨將隨著時間的推移回到 2% 的目標。」

加拿大皇家銀行分析：「聯準會刪除『一些額外緊縮政策』，在我們看來，這種新語言表明委員會的基本預設是在 6 月暫停升息，這符合市場共識和定價。」

Vital Knowledge 創辦人 Adam Crisafulli 表示，鮑爾可能正把升息工具「放回工具箱」。他說：「這次訊號強烈顯示聯邦資金利率已達到 (緊縮) 循環的高點，鮑爾並沒有完全消除持續升息的可能性，但大體上對市場溝通的方式顯示，他們已經把『升息』放回工具箱。」